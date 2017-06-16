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ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР

16.06.2017 Военный паритет 489 3
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БЛА Global Hawk
Взлет БЛА Global Hawk
Источник: US Air Force

Директорат по перспективным технологиям Агентства по ПРО США (MDA Advanced Technology Directorate) рассматривает возможность приобретения БЛА, оснащенных лазерным оружием для уничтожения МБР, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой upi.com (14 июня).

Система ПРО США нуждается в высотном беспилотнике с большой продолжительностью полета с грузоподъемностью, достаточной для поднятия мощного высокоэнергетического лазера. Также не исключается создание лазерной платформы на базе пилотируемого самолета. Такой лазерный самолет должен сбивать МБР на фазе работы стартовых двигателей.

Ожидается, что испытания платформы будут проводиться на полигоне ПРО в Гавайях и базе ВВС Эдвардс в Калифорнии (США). Аппарат должен летать на высоте не менее 63 тыс футов (19200 м), продолжительность барражирования должна составить не менее 36 часов на удалении 1900 миль (3500 км) от базы, крейсерская скорость 0,46М (800 км/ч - прим. ВП). Масса полезной нагрузки составит от 5000 до 12500 фунтов (2226-5660 кг), бортовая энергетика должна иметь потенциал для работы лазера мощностью 140 кВт с возможностью наращивания до 280 кВт и более. Оптическая система должна иметь размеры от 1 до 2 м.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
forumow
3024
№1
16.06.2017 08:20
Цитата
бортовая энергетика должна иметь потенциал для работы лазера мощностью 140 кВт с возможностью наращивания до 280 кВт и более.
Ну и кто его подпустит с таким лазером к позициям МБР, дабы сбивать их на старте? У ABL(Boeing YAL-1) было 1МВт и то...

Для самообороны и объектовой ПВО-ПРО - такой лазер будет хорош.
+1
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RU
Враг
8033
№2
17.06.2017 13:53
forumow
Цитата, forumow сообщ. №1
Ну и кто его подпустит с таким лазером к позициям МБР, дабы сбивать их на старте?
А и не надо к самим позициям. На той высоте, где он будет летать, а это километров 20 (не менее 63 тыс футов (19200 м)), воздух уже сильно разряжен и стрелять он будет видимо немного вверх, а там воздух будет ещё разряжённей, да и мощность 140-280 и более кВт дадут возможность стрелять не на пару км, как у земли, а на достаточно приличные расстояния. Т.е. такой беспилотник будет по долгу (не менее, а значит возможно и более 36 часов) вдоль границ РФ, поближе к местам старта МБР, а эти места часто известны (шахтные МБР, мобильные тоже не сильно далеко уезжают, в ЖД вагонах только могут далеко уехать и не понятно куда).
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RU
forumow
3024
№3
17.06.2017 14:56
Цитата
Такой лазерный самолет должен сбивать МБР на фазе работы стартовых двигателей.
Активный участок современных МБР длится 3 - 4 мин. Далеко за это время они успеют улететь от старта, дабы успеть оказаться над позицией лазерного БПЛА противника? Особенно при маловысотной настильной траектории.
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