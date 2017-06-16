ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР

Враг 8033

№2 17.06.2017 13:53 forumow forumow сообщ. №1 Цитата, Ну и кто его подпустит с таким лазером к позициям МБР, дабы сбивать их на старте? А и не надо к самим позициям. На той высоте, где он будет летать, а это километров 20 (не менее 63 тыс футов (19200 м)), воздух уже сильно разряжен и стрелять он будет видимо немного вверх, а там воздух будет ещё разряжённей, да и мощность 140-280 и более кВт дадут возможность стрелять не на пару км, как у земли, а на достаточно приличные расстояния. Т.е. такой беспилотник будет по долгу (не менее, а значит возможно и более 36 часов) вдоль границ РФ, поближе к местам старта МБР, а эти места часто известны (шахтные МБР, мобильные тоже не сильно далеко уезжают, в ЖД вагонах только могут далеко уехать и не понятно куда). А и не надо к самим позициям. На той высоте, где он будет летать, а это километров 20 (не менее 63 тыс футов (19200 м)), воздух уже сильно разряжен и стрелять он будет видимо немного вверх, а там воздух будет ещё разряжённей, да и мощность 140-280 и более кВт дадут возможность стрелять не на пару км, как у земли, а на достаточно приличные расстояния. Т.е. такой беспилотник будет по долгу (не менее, а значит возможно и более 36 часов) вдоль границ РФ, поближе к местам старта МБР, а эти места часто известны (шахтные МБР, мобильные тоже не сильно далеко уезжают, в ЖД вагонах только могут далеко уехать и не понятно куда).