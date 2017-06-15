"Форд". Проблема по оценке стоимости
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Авианосец USS Gerald R. Ford на верфи компании Newport News Shipbuilding
Источник: Huntington Ingalls Industries
ВМС США должны провести более точный расчет стоимости второго атомного авианосца класса Ford - USS John F. Kennedy (CVN 79), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (14 июня).
Недавно сданный флоту "Форд" обошелся бюджетe США на 2 млрд долл больше, чем "первоначально ожидалось". Если подобные ошибки при расчете цены будут повторяться, это может составить сумму, равную "сотням миллионов долларов".
Ошибки при расчете стоимости головного авианосца исходили от неверной оценки сложности новых технологий, которые были усугублены трудностями, встреченными при строительстве корабля. ВМС США должны запросить независимую оценку стоимости, прежде чем запрашивать финансирование следующих кораблей этого класса, рекомендует Агентство по аудиту правительства США. Если независимая оценка покажет превышение запрошенной ВМС суммы, флот должен сделать запрос в Конгресс с тем, чтобы пересмотреть объем финансирования.
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15.06.2017
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