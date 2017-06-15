Разработка "Росэлектроники" обеспечивает контроль взлета-посадки корабельной авиации



Истребитель Су-33 во время боевого вылета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ©

Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Истребитель Су-33 во время боевого вылета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ©Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 15 июня. Специалисты "Росэлектроники" разработали телевизионный комплекс мониторинга процессов взлета и посадки корабельной авиации. В настоящее время комплекс установлен на авианосце "Викрамадитья" ВМС Индии, рассматривается вопрос оснащения им авианесущих кораблей российского, китайского и индийского флотов.

Комплекс "МТК-201Э", разработанный петербургским предприятием холдинга – АО "НИИ телевидения", предназначен для обеспечения контроля взлета и посадки летальных аппаратов, а также их технических позиций на верхней палубе корабля. Кроме того, комплекс позволяет осуществлять наблюдение за надводной обстановкой в носовых и кормовых секторах "мертвой зоны" корабельных средств радиолокации и документировать все контролируемые процессы.

Дальность наблюдения за заходящим на посадку летательным аппаратом и их перемещением относительно посадочной глиссады составляет 5 км при метеорологической дальности видимости не менее 10 км в диапазоне освещенностей от 1 (сумерки) до 100 тыс. (дневное время) люкс.

Дальность наблюдения за взлетом – до 2 км при дальности видимости не менее 5 км и освещенности на объекте от 5 до 100 тыс. люкс.

Комплекс оснащен пятью камерными установками с использованием цветных телевизионных камер, обеспечивающих разрешение 400+50 ТВ-линий.

C работой комплекса "МТК-201Э" можно будет познакомиться в рамках VIII Международного военно-морского салона, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция "Росэлектроники" – павильон 7, стенд 701.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".