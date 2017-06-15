Снайперы и гранатометчики ЗВО приступили к боевым стрельбам на новейшем мишенном комплексе на полигоне "Алабино"
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Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
ЦАМТО, 15 июня. Снайперы и расчеты гранатометчиков Таманского мотострелкового соединения, дислоцированного в Московской области, приступили к боевым стрельбам на новейшем мишенном комплексе, установленном на полигоне Алабино.
На нем реализованы отечественные инновационные разработки, многократно повышающие качество боевой подготовки. В составе комплекса 100 радиоуправляемых динамических и статических мишенных установок, позволяющих имитировать боевую технику и живую силу условного противника как на месте, так и в движении. Все они объединены в одну систему, позволяющую в считанные секунды моделировать и изменять тактическую обстановку учебного боя.
Компьютерные средства объективного контроля, установленные на комплексе, позволяют точно фиксировать поражение целей. Все световые приборы оснащены светодиодами, а мишени подсвечиваются рассеяно-белым светом и в инфракрасном спектре, также светом имитируется ответный огонь противника.
Комплекс приспособлен для проведения ротных тактических учений в любое время дня и ночи, в любых климатических условиях при температурных порогах от -40 до +50 град. С.
Снайперы в составе пар и поодиночке отработают скрытное перемещение на поле боя, маскировку на местности и поражение целей на различной дистанции. Кроме того, расчеты гранатометчиков выполнят практические стрельбы из гранатометов РПГ-7В и АГС-17, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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15.06.2017
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