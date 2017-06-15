Почти половина оружейного экспорта России приходится на авиацию
|
|
Истребители-бомбардировщики. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доля авиатехники в экспорте российских вооружений за последние пять лет составляла не менее 40%, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
""Рособоронэкспорт" наблюдает повышенный интерес к современной авиационной технике на мировом рынке оружия. За последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%", - заявил он в преддверии авиасалона Paris Airshow-2017.
По словам Михеева, в минувшем году из более тысячи подписанных компанией контрактов самые крупные пришлись именно на авиацию.
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.06.2017 Рост выручки Холдинга «Технодинамика» в 2017 году составит более 35%
16.06.2017 Танк рвется в пустыни
16.06.2017 "Рособоронэкспорт" спрогнозировал рост спроса на российскую авиатехнику
16.06.2017 "Рособоронэкспорт" ожидает роста спроса на российскую боевую авиацию в мире
15.06.2017 ВВС Бангладеш подписали контракт на закупку дополнительной партии транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш
15.06.2017 "Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
14.06.2017 "Рособоронэкспорт" летом примет участие в трех крупных международных выставках в России
14.06.2017 "Рособоронэкспорт" окажет поддержку крупнейшим российским оружейным выставкам