На Тихоокеанском флоте проводится сезонное обслуживание навигационного оборудования



Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июня. Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота продолжают техническое обслуживание средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова, Японского и Охотского морей.

В ходе работ проверяются светооптические приборы и фокусировка, производится замена ламп и источников питания, а также проводится ремонт после зимы плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков.

Всего будет осмотрено более 1000 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи задействованы около 20 специальных судов и катеров гидрографической службы Тихоокеанского флота.

Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования будет маяк "Русская кошка" на Чукотке, самой южной точкой станет маяк Гамова на полуострове Гамова в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.