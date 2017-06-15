На Тихоокеанском флоте проводится сезонное обслуживание навигационного оборудования
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
ЦАМТО, 15 июня. Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота продолжают техническое обслуживание средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова, Японского и Охотского морей.
В ходе работ проверяются светооптические приборы и фокусировка, производится замена ламп и источников питания, а также проводится ремонт после зимы плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков.
Всего будет осмотрено более 1000 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи задействованы около 20 специальных судов и катеров гидрографической службы Тихоокеанского флота.
Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования будет маяк "Русская кошка" на Чукотке, самой южной точкой станет маяк Гамова на полуострове Гамова в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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15.06.2017
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