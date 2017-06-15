Владимир Путин: Россия снизит расходы на оборону в ближайшие три года
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Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России
ЦАМТО, 15 июня. Россия снизит расходы на оборону в ближайшие три года до 2,7-2,8% ВВП. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", – сказал В.Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime (интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года).
По его словам, "это для нас и так много". "Постепенно эти расходы вернутся к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", – добавил В.Путин.
Агентство "РИА Новости" выделяет еще два фрагмента интервью В.Путина, касающиеся вопросов обороны.
В частности, это заявление в В.Путина о том, что прорыва в технологиях США по ПРО пока нет, но это возможно, и РФ должна это учитывать.
Еще одно заявление касается Крыма.
"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым – наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", – сказал В.Путин.
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15.06.2017
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