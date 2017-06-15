Путин заявил о готовности защищать Крым всеми доступными средствами
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым - наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
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15.06.2017
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