Путин заявил о готовности защищать Крым всеми доступными средствами



Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"После того, как Крым стал полноценной частью РФ, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым - наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.