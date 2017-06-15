Путин считает важным учитывать возможный прорыв в технологиях США по ПРО
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Армейский зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Источник: © AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Прорыва в технологиях США по ПРО пока нет, но это возможно, и РФ должна это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока нет (прорыва в технологиях США по ПРО - ред.). Но это возможно. И мы, конечно, должны это учитывать". - сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.
Отвечая на вопрос, есть ли у США какой-то план, и что они делают, чтобы получить преимущество по ПРО, Путин сообщил, что США это делают "именно с целью создать такой зонтик для себя", и "это подстегивает гонку вооружений, возникают дополнительные взаимные подозрения".
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15.06.2017
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