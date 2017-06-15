Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Россия снизит расходы на оборону в ближайшие три года до 2,7-2,8% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", - сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.
По его словам, "это для нас и так много". "В этом году основная статья экономии бюджета как раз за счет сохранения оборонных расходов. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", - добавил Путин.
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15.06.2017
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