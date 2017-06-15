Команда ВВО взяла золото в "Суворовском натиске"



Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Команды Восточного военного округа (ВВО) стали победителями и призерами Всеармейского этапа конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщает пресс-служба ВВО.

Во Всеармейских этапах конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне Прудбой в Волгоградской области состязались сильнейшие представители Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани.

"Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на Всеармейском этапе конкурса "Суворовский натиск". Кроме того, экипаж ДВОКУ одержал победу, показав лучший результат в индивидуальной гонке среди мотострелковых взводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курсанты ДВОКУ представят Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в Китае в конце июля.

Также экипажи танков Т-72Б3 ВВО взяли серебро Всеармейского этапа конкурса "Танковый биатлон", уступив хозяевам соревнований - команде ЮВО.