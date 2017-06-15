Команда ВВО взяла золото в "Суворовском натиске"
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Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Команды Восточного военного округа (ВВО) стали победителями и призерами Всеармейского этапа конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщает пресс-служба ВВО.
Во Всеармейских этапах конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне Прудбой в Волгоградской области состязались сильнейшие представители Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани.
"Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на Всеармейском этапе конкурса "Суворовский натиск". Кроме того, экипаж ДВОКУ одержал победу, показав лучший результат в индивидуальной гонке среди мотострелковых взводов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курсанты ДВОКУ представят Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в Китае в конце июля.
Также экипажи танков Т-72Б3 ВВО взяли серебро Всеармейского этапа конкурса "Танковый биатлон", уступив хозяевам соревнований - команде ЮВО.
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15.06.2017
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