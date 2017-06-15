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Команда ВВО взяла золото в "Суворовском натиске"

16.06.2017 РИА Новости 231 0
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Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Команды Восточного военного округа (ВВО) стали победителями и призерами Всеармейского этапа конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщает пресс-служба ВВО.

Во Всеармейских этапах конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне Прудбой в Волгоградской области состязались сильнейшие представители Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани.

"Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на Всеармейском этапе конкурса "Суворовский натиск". Кроме того, экипаж ДВОКУ одержал победу, показав лучший результат в индивидуальной гонке среди мотострелковых взводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курсанты ДВОКУ представят Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в Китае в конце июля.

Также экипажи танков Т-72Б3 ВВО взяли серебро Всеармейского этапа конкурса "Танковый биатлон", уступив хозяевам соревнований - команде ЮВО.
15.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-2
Т-72
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Компании
Минoбороны РФ
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СФ

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