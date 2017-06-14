В Воронеж прилетят ПАК ФА



Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года

Источник: Чэн Сянюй / russianplanes.net Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 годаИсточник: Чэн Сянюй / russianplanes.net

В Воронеже стартовал конкурс мастерства военных летчиков "Авиадартс". Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев поздравил летчиков с началом конкурса и пригласил горожан полюбоваться мастерством пилотов.

"Российские летчики - лучшие в мире", - заявил он. Будущие авиаторы - курсанты воронежской академии ВВС, - тут же продемонстрировали, что они ко всему прочему неплохие танцоры и акробаты.

После церемонии открытия участники состязаний отправились сдавать зачеты по теории и физподготовке, хотя наибольшим количеством баллов будет оцениваться мастерство пилотирования и меткость при поражении мишеней. Воздушная часть конкурса пройдет на полигоне Погоново и продлится до 24 июня.

В национальном этапе конкурса принимают участие более 60 экипажей армейской, оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, ставших лучшими в своих военных округах. Помимо ценных призов (в прошлом году финалисты уехали на внедорожниках и скутерах), победителей ждут путевки на международный "Авиадартс", который на этот раз пройдет в Китае.

В соревнованиях примет участие почти вся линейка авиатехники, стоящая на вооружении ВКС России: истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, дальние ракетоносцы Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52. Не задействованы разве что стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также гигантские транспортники Ан-124 "Руслан". Самолеты и вертолеты будут прилетать на полигон с трех аэродромов: воронежского, липецкого и рязанского.

- В этом году добавились новые номинации для пилотажных групп и наземного персонала. Первые будут демонстрировать мастерство управления самолетами и вертолетами, вторые - умение быстро и качественно обслуживать авиатехнику, - рассказал Бондарев.

В субботу для горожан над Погоново пройдет авиамикс - 2,5-часовое шоу с участием самолетов и вертолетов боевой авиации. Пилоты покажут как красивый пилотаж, так и боевые возможности своих машин: пуски ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Прилетят на шоу и новейшие истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА).

Антон Валагин, Сергей Мардело, Геннадий Орехов