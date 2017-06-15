Корабли размагнитят одной кнопкой
|
|
ВМС России
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак
Моряки получат дополнительную защиту от магнитных торпед и донных мин
Военные моряки смогут одним нажатием кнопки менять индивидуальные электромагнитные портреты кораблей, по которым наводятся современные торпеды и донные мины. Эту возможность им обеспечат суперконденсаторы — устройства, представляющие собой промежуточное звено между аккумуляторными батареями и конденсаторами. Они способны мгновенно накапливать электрический ток и так же быстро его расходовать. Экипажи смогут самостоятельно проводить размагничивание корабля в море в случае опасности и тем самым вводить в заблуждение противника.
Как сообщили «Известиям» в главкомате ВМФ, в России налажено серийное производство суперконденсаторов, которые будут применяться для быстрого размагничивания боевых кораблей, а также для искажения и маскировки их электромагнитного портрета. Новейший комплекс размагничивания уже прошел испытания на большом десантном корабле (БДК) «Иван Грен».
Стандартные накопители энергии, применяемые в ВМФ, имеют высокие удельные мощностные, но низкие удельные энергетические параметры. Системы размагничивания на их основе имеют большую массу, поэтому устанавливаются лишь на специальных судах размагничивания. В отличие от накопителей предыдущего поколения суперконденсаторы — компактные устройства размером с обычный автомобильный аккумулятор, но с их помощью процесс размагничивания можно сделать непрерывным, интегрировав устройство в состав бортового оборудования.
Суперконденсаторы для ВМФ разработаны компанией ТЭЭМП. Изделия имеют удельную мощность в 100 кВт/кг и могут работать даже при экстремальных температурах. Суперконденсатор обладает миллионным числом циклов заряд–разряд, что позволяет интегрировать его в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля.
Эксперт в области военно-морских вооружений Александр Мозговой рассказал «Известиям», что стандартные процедуры размагничивания корабля долгие и утомительные. Сейчас их проводят исключительно на территории военно-морских баз.
— У корабля есть не только свой уникальный акустический портрет, но и электромагнитный. Существуют магнитные мины, торпеды и даже ракеты с магнитными головками наведения, — пояснил эксперт. — Размагничивание необходимо, но это большая проблема. Помнится, на БДК «Иван Грен» пришлось из-за этого даже всю проводку менять.
По словам эксперта, новые технологии сильно упрощают процесс размагничивания, поскольку всё делается одним нажатием на кнопку. Морякам будет меньше работы, а процесс подготовки к выходу на боевую службу значительно ускорится. Такая система также постоянно контролирует состояние электромагнитного поля корабля во время плавания.
— Американцы уже установили похожую систему на свои новейшие эсминцы типа «Зумвальт», — отметил Александр Мозговой.
Размагничивание корабля - обязательная процедура перед каждым выходом в море. Она включает в себя обмотку корпуса электрическим кабелем. По нему в течение нескольких суток подается ток, генерирующийся через электролитические конденсаторы, которые выдают переменные магнитные импульсы. Они снимают собственное электромагнитное поле корабля. Тем самым улучшается работа навигационных комплексов, а заодно повышается защищенность корабля от высокоточных систем оружия.
Дмитрий Литовкин, Николай Сурков
|
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 "Известия": российские военные корабли получат дополнительную защиту от магнитных торпед и донных мин
06.06.2017 Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
06.06.2017 Большой десантный корабль "Иван Грен" возобновил заводские ходовые испытания на Балтике
02.06.2017 На Северном флоте активно идет обновление кораблей и вооружения
02.06.2017 Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат мощнейшие корабли Северного флота
01.06.2017 Северный флот получил системы С-400, комплексы "Бастион и "Панцирь", ждет новые корабли - командующий
10.05.2017 Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
03.05.2017 Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду летом
|
Jafdet
189
|
№2
15.06.2017 06:33
В смысле в чём упоротым? Наши ещё в войну этим вопросом занимались, в частности. Курчатов. В корпуса ПЛ этот провод встроен и перед каждым выходом - вперёд на процедуру.
|
0Сообщить модератору
|
mina
880
|
№3
15.06.2017 07:38
Цитата, Jafdet сообщ. №2
В корпуса ПЛ этот провод встроен и перед каждым выходом - вперёд на процедуру.уверены? ;)
- как "перед каждым" так и "в корпуса ПЛ"?
например у ДЭПЛ пр.877 РУ НЕТ
про периодичность и требования по размагничиванию на открытом форуме не буду
Цитата, Jafdet сообщ. №2
В смысле в чём упоротым? Наши ещё в войну этим вопросом занимались, в частности. Курчатовименно в том "смысле" (а точнее ахинее) котора изложена у Литовкина
Курчатов от таких "открытий" "процесса" и "явлени" в гробу, наверно, вращается.
Ну и что послужило "исходником" для этой ДУРИ Ызвестий в курсе ;) Ызвестия в своем репертуаре - "переврать ВСЕ", но как можно громче "прокукарекать"
|
0Сообщить модератору