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Корабли размагнитят одной кнопкой

15.06.2017 Известия.ru 465 4
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ВМС России
ВМС России
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

Моряки получат дополнительную защиту от магнитных торпед и донных мин

Военные моряки смогут одним нажатием кнопки менять индивидуальные электромагнитные портреты кораблей, по которым наводятся современные торпеды и донные мины. Эту возможность им обеспечат суперконденсаторы — устройства, представляющие собой промежуточное звено между аккумуляторными батареями и конденсаторами. Они способны мгновенно накапливать электрический ток и так же быстро его расходовать. Экипажи смогут самостоятельно проводить размагничивание корабля в море в случае опасности и тем самым вводить в заблуждение противника.


Как сообщили «Известиям» в главкомате ВМФ, в России налажено серийное производство суперконденсаторов, которые будут применяться для быстрого размагничивания боевых кораблей, а также для искажения и маскировки их электромагнитного портрета. Новейший комплекс размагничивания уже прошел испытания на большом десантном корабле (БДК) «Иван Грен».


Стандартные накопители энергии, применяемые в ВМФ, имеют высокие удельные мощностные, но низкие удельные энергетические параметры. Системы размагничивания на их основе имеют большую массу, поэтому устанавливаются лишь на специальных судах размагничивания. В отличие от накопителей предыдущего поколения суперконденсаторы — компактные устройства размером с обычный автомобильный аккумулятор, но с их помощью процесс размагничивания можно сделать непрерывным, интегрировав устройство в состав бортового оборудования.


Суперконденсаторы для ВМФ разработаны компанией ТЭЭМП. Изделия имеют удельную мощность в 100 кВт/кг и могут работать даже при экстремальных температурах. Суперконденсатор обладает миллионным числом циклов заряд–разряд, что позволяет интегрировать его в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля.


Эксперт в области военно-морских вооружений Александр Мозговой рассказал «Известиям», что стандартные процедуры размагничивания корабля долгие и утомительные. Сейчас их проводят исключительно на территории военно-морских баз.


— У корабля есть не только свой уникальный акустический портрет, но и электромагнитный. Существуют магнитные мины, торпеды и даже ракеты с магнитными головками наведения, — пояснил эксперт. — Размагничивание необходимо, но это большая проблема. Помнится, на БДК «Иван Грен» пришлось из-за этого даже всю проводку менять.


По словам эксперта, новые технологии сильно упрощают процесс размагничивания, поскольку всё делается одним нажатием на кнопку. Морякам будет меньше работы, а процесс подготовки к выходу на боевую службу значительно ускорится. Такая система также постоянно контролирует состояние электромагнитного поля корабля во время плавания.


— Американцы уже установили похожую систему на свои новейшие эсминцы типа «Зумвальт», — отметил Александр Мозговой.


Размагничивание корабля - обязательная процедура перед каждым выходом в море. Она включает в себя обмотку корпуса электрическим кабелем. По нему в течение нескольких суток подается ток, генерирующийся через электролитические конденсаторы, которые выдают переменные магнитные импульсы. Они снимают собственное электромагнитное поле корабля. Тем самым улучшается работа навигационных комплексов, а заодно повышается защищенность корабля от высокоточных систем оружия.


Дмитрий Литовкин, Николай Сурков
14.06.2017
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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
№1
mina
Удалено 2017.06.15 10:56 / Флэйм
Jafdet
189
№2
15.06.2017 06:33
В смысле в чём упоротым? Наши ещё в войну этим вопросом занимались, в частности. Курчатов. В корпуса ПЛ этот провод встроен и перед каждым выходом - вперёд на процедуру.
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mina
880
№3
15.06.2017 07:38
Цитата, Jafdet сообщ. №2
В корпуса ПЛ этот провод встроен и перед каждым выходом - вперёд на процедуру.
уверены? ;)
- как "перед каждым" так и "в корпуса ПЛ"?
например у ДЭПЛ пр.877 РУ НЕТ
про периодичность и требования по размагничиванию на открытом форуме не буду

Цитата, Jafdet сообщ. №2
В смысле в чём упоротым? Наши ещё в войну этим вопросом занимались, в частности. Курчатов
именно в том "смысле" (а точнее ахинее) котора изложена у Литовкина
Курчатов от таких "открытий" "процесса" и "явлени" в гробу, наверно, вращается.

Ну и что послужило "исходником" для этой ДУРИ Ызвестий  в курсе ;) Ызвестия в своем репертуаре - "переврать ВСЕ", но как можно громче "прокукарекать"
0
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№4
mina
Удалено 2017.06.15 10:57 / Флэйм
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