"Филин" отправит сильное сообщение



Привязной аэростат наблюдения Eagle Owl

Источник: Airstar Aerospace Привязной аэростат наблюдения Eagle OwlИсточник: Airstar Aerospace

Французская компания Airstar Aerospace дебютирует на выставке Paris Air Show 2017 со своим привязным аэростатом наблюдения Eagle Owl ("Филин"), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (13 июня).

Эта компания является лидером в разработке и производстве стратостатов, привязных аэростатов, электрических дирижаблей и технологиях тепловой изоляции для спутников. "Игл Оул" оснащен оборудованием дневного и ночного наблюдения (оптические и другие датчики), навигационной системой GPS.

Компания полагает, что появление этого аэростата на международной выставке такого высокого уровня "отправит аэрокосмической и авиационной промышленности сильное сообщение". Клиенты найдут в "Эйрстар Аероспейс" уникального партнера, производителя сложных тканей и других высоких технологий, говорит генеральный директор компании Ромен Шабер (Romain Chabert).