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Япония представила новый десантный корабль-док

15.06.2017 Военный паритет 326 0
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Концепт корабля-дока
Концепт японского десантного корабля-дока
Источник: Mitsui Engineering & Shipbuilding

На военно-морской выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies, Токио, Япония) японская компания Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) представила концепт десантного корабля-дока (Landing Platform Dock - LPD), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (13 июня).

Корабль предназначен для транспортировки больших грузов, танков, ББМ, использован опыт разработки кораблей такого класса как Osumi и Shimokita. Представитель компании воздержался дать детальную информацию, но на рисунках видно, что LPD имеет палубу с двумя вертолетными площадками и достаточно большой ангар, куда могут поместиться два конвертоплана V-22 Osprey и небольшие БЛА вертолетного типа наподобие MQ-8B Fire Scout.

В доке могут разместиться два катера на воздушной подушке, или до 40 машин (танков, БТР). Длина корабля 210 м, ширина 30 м, осадка 7 м, водоизмещение 16 тыс т, скорость до 22 уз, экипаж до 200 человек. По своему водоизмещению корабль уступает американскому San Antonio - более 25 тыс т (длина 208 м, ширина 32 м). Сообщается, что Япония намерена значительно нарастить свои десантные возможности для защиты своих южных островов.


Концепт японского десантного корабля-дока
Источник: Mitsui Engineering & Shipbuilding
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
БПЛА

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