Япония представила модель противоминного вертолета на базе ЕН101



Модель противоминного вертолета MCH-101

Источник: navyrecognition.com Модель противоминного вертолета MCH-101Источник: navyrecognition.com

На выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies, Токио, Япония) японская компания Kawasaki Heavy Industies (KHI) представила модель вертолета MCH-101, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (14 июня).

Данный вертолет является самой современной в мире воздушной противоминной платформой (airborne mine countermeasures - AMCM) и должен прийти на смену МН-53Е, которые состоят на вооружении ВМС Японии. Новый вертолет создан на базе Leonardo / AgustaWestland ЕН101.

ВМС заказали 14 вертолетов в 2003 году, из них пять специально оптимизированы для минной войны. Машина оснащена бортовой системой поиска мин Northrop Grumman AN/AQS-24A и лазерной системой Northrop Grumman AN/AES-1 (Airborne Laser Mine Detection System - ALMDS).