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Япония представила модель противоминного вертолета на базе ЕН101

15.06.2017 Военный паритет 180 0
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MCH-101
Модель противоминного вертолета MCH-101
Источник: navyrecognition.com

На выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies, Токио, Япония) японская компания Kawasaki Heavy Industies (KHI) представила модель вертолета MCH-101, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (14 июня).

Данный вертолет является самой современной в мире воздушной противоминной платформой (airborne mine countermeasures - AMCM) и должен прийти на смену МН-53Е, которые состоят на вооружении ВМС Японии. Новый вертолет создан на базе Leonardo / AgustaWestland ЕН101.

ВМС заказали 14 вертолетов в 2003 году, из них пять специально оптимизированы для минной войны. Машина оснащена бортовой системой поиска мин Northrop Grumman AN/AQS-24A и лазерной системой Northrop Grumman AN/AES-1 (Airborne Laser Mine Detection System - ALMDS).


Модель противоминного вертолета MCH-101
Источник: navyrecognition.com
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Япония
Продукция
EH-101
MCH-101
Компании
AgustaWestland
Kawasaki
Leonardo
Northrop Grumman

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