Армия США получит ракетную систему "глубокого удара"



Оперативно-тактическая ракетная система LRPF DeepStrike

Источник: Raytheon Оперативно-тактическая ракетная система LRPF DeepStrikeИсточник: Raytheon

Компания Raytheon получила контракт от армии США на сумму 116,4 млн долл на техническую и производственную доводку системы Long-Range Precision Fire, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (14 июня).

LRPF является ракетной системой повышенной точности и дальности для поражения наземных целей (до 499 км) и должна заменить существующие системы ATMS (Army Tactical Missile System, ранее называлась как ATACMS). Система также называется как DeepStrike ("Глубокий удар"). Обычная дальность стрельбы составляет до 300 км, поступление на вооружение ожидается с 2019 года.