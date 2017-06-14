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Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в войска Западного военного округа

15.06.2017 Интерфакс-АВН 251 0
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Т-72Б3
"Мягкие" контейнеры с динамической защитой на одном из модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, переданных вооруженным силам Белоруссии. 02.06.2017
Источник: БЕЛТА / www.belta.by

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО), сообщили в среду "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе округа.

"15 боевых машин войдут в состав общевойскового объединения, дислоцированного в Подмосковье", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3 проводит "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил).
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Т-72Б
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Минoбороны РФ
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