Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в войска Западного военного округа



"Мягкие" контейнеры с динамической защитой на одном из модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, переданных вооруженным силам Белоруссии. 02.06.2017

Источник: БЕЛТА / www.belta.by "Мягкие" контейнеры с динамической защитой на одном из модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, переданных вооруженным силам Белоруссии. 02.06.2017Источник: БЕЛТА / www.belta.by

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО), сообщили в среду "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе округа.

"15 боевых машин войдут в состав общевойскового объединения, дислоцированного в Подмосковье", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3 проводит "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил).