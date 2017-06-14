ВВС Бангладеш подписали контракт на закупку дополнительной партии транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш



Вертолеты Ми-171Ш в Бангладеш

Источник: bdmilitary.com Вертолеты Ми-171Ш в БангладешИсточник: bdmilitary.com

ЦАМТО, 14 июня. Военно-воздушные силы Бангладеш подписали с АО "Рособоронэкспорт" очередной контракт на закупку партии транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Об этом сообщает ресурс Airrecognition.com со ссылкой на статью местного интернет-издания Bdnews24. Контракт был подписан помощником начальника штаба ВВС Бангладеш вице-маршалом М Наимом Хассаном (M Naim Hassan) и заместителем начальника отдела "Рособоронэкспорта" Дмитрием Агеевым.

Сообщается, что очередные пять вертолетов являются частью программы Бангладеш по модернизации вертолетного парка ВВС. В настоящее время ВВС эксплуатируют 28 вертолетов типа Ми-17, а также небольшое количество "Белл-212", "Белл-206" и два AW-139.

Накануне пресс-служба Вооруженных сил сообщила, что вертолеты Ми-171Ш будут использоваться в миротворческих операциях ООН.

Согласно базе данных ЦАМТО, ВВС Бангладеш получили первую партию из трех транспортно-боевых вертолетов в версии Ми-171Ш в 2007 году, еще три – в 2012 году, пять – в 2015 году и пять – 2016 году. В прошлом году также был получен один вертолет в транспортной версии Ми-171Е.