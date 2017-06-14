Холдинг "Ростеха" создает новый радар для боевых самолетов



Российский истребитель пятого поколения Т-50 (изделие 701)

Источник: ВКонтакте Российский истребитель пятого поколения Т-50 (изделие 701)Источник: ВКонтакте

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывает новый бортовой радар для боевых самолетов, который сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели, сообщает пресс-служба КРЭТ.

"Существенно увеличивается количество измеряемых параметров, что обеспечивает расширение функциональных возможностей бортовой радиолокационной станции в части обнаружения неподвижных целей на фоне поверхности земли, с одновременным расширением возможностей локатора за счет селекции наблюдаемых объектов по поляризационному признаку", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

"Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально. Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств", — сказал директор научно-технического центра Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Сергей Шелухин, которого цитирует пресс-служба.

КРЭТ является крупным российским разработчиком и производителем сложной радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Российские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе КРЭТ. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.