Порошенко подначивают объявить России войну
|
|
Петр Порошенко выступает на авиабазе в Чугуеве, 22 августа 2015
Источник: REUTERS/ Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press
Пришло время перейти к новому формату защиты страны», заявил секретарь СНБО Украины, имея в виду намерение прекратить так называемое АТО на востоке страны. Что имел в виду человек, в свое время это самое АТО объявивший, к кому он обращается и ради чего было сделано это громкое заявление?
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во вторник призвал официально прекратить АТО в Донбассе и найти другой формат «защиты от гибридной войны с Россией». Он напомнил, что по закону президент может применять боевые подразделения ВСУ только в двух случаях: военное положение и антитеррористическая операция.
«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО... Пришло время перейти к новому формату защиты страны», - призвал Турчинов.
Турчинов считает нужным создать в зоне конфликта Оперативный штаб, который руководил бы и армией, и силовыми структурами, и военно-гражданскими администрациями. Новый формат «только усилит фундамент Минских соглашений», - подчеркнул при этом секретарь СНБО. Он добавил, что соответствующий законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» скоро представят президенту, затем он будет передан в Верховную раду.
На предложение Турчинова уже откликнулся Минюст, - впрочем, из этого отклика тотчас стало ясно, что никакого законопроекта на самом деле никто не готовил. «Если будет такое поручение, то мы как министерство юстиции включимся на площадке СНБО в разработку такого законопроекта», - цитирует главу ведомства Павла Петренко «Интерфакс-Украина». Так что «позиция секретаря СНБО верна, что на такие вызовы необходимо реагировать новыми методами, а не классическими, которые были закреплены в законодательстве», - подчеркнул Петренко.
В ответ в Кремле напомнили, что «Россия не оккупирует никакие территории». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал называть вещи своими именами: «Это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации Минских договоренностей», - заявил Песков.
Символично, что как раз сам Турчинов будучи самопровозглашенным и.о. президента три года назад - 7 апреля 2014 года - объявил АТО в Донбассе. В последние же недели этот политик вновь привлек к себе внимание яркими изречениями. Так, в конце мая он призвал для защиты от России возвести на «Востоке непреодолимую крепость». Позднее Турчинов, посещая линию фронта в районе Марьинки и Красногоровки, мимоходом заявил, что война закончится, «когда Москву возьмем».
Как считают политологи, Турчинов своим призывом к войне апеллирует сразу к нескольким аудиториям и преследует несколько целей.
Турчинов апеллирует к Западу
Ситуация с АТО зашла в тупик и поэтому с Западом Украине все сложнее договариваться, - вместе со сменой лидеров государств там меняется и настроение. Такое мнение выразил директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. «Если это «террористы» действуют на Юго-Востоке, то почему столько времени с ними не могут справиться? Ведь «антитеррористическая операция» же не может длиться вечно? - риторически спросил собеседник».
В этих условиях у Украины остается несколько вариантов дальнейших действий, считает политолог: или объявлять наконец России официальную и настоящую войну, начав масштабные боевые действия, объявлять в стране военное положение, или же, по примеру Молдавии и Приднестровья, отгородиться от «Луганско-Донецкого анклава», прекратить с ним все связи и даже предложить Москве забрать эти территории.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Киев таким образом ищет новую формулу, чтобы по-прежнему «и получать кредиты, военную помощь, и вести военные действия», правда, в военной помощи ему пока отказали. До сих пор МВФ отказывался кредитовать страны, которые официально ведут войны, однако «МВФ уже с Киевом не раз нарушал свои незыблемые правила».
Турчинов апеллирует к самим украинцам
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает заявления Турчинова исключительно внутриполитической игрой. По его предположению, это попытка расширить полномочия президента, пропиариться в «правом ключе», а также отвлечь внимание общества от действительно острых социальных вопросов - пенсионной, медицинской, аграрной и других реформ, которые сейчас обсуждаются.
«Турчинов отличается разного рода радикальными заявлениями. Но не думаю, что это какая-либо подготовка к войне. Не думаю, что Украина сегодня способна официально выйти из минских договоренностей», - сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.
Жарихин тоже не исключает, что заявление Турчинова адресовано внутренней аудитории. Военным путем отвечать на «агрессию» боятся, потому что получили уже несколько поражений от ополчений Донецка и Луганска. Поэтому «войну они переносят в информационную сферу, в войну на словах», чтобы собственное население чувствовало, что они по-прежнему воюют, подчеркнул эксперт.
«Все это время Киев пытался, не выполняя Минские соглашения, свалить вину за невыполнение на Россию и Донбасс», - подчеркнул собеседник. Теперь же, по мнению эксперта, это уже не удастся, и время работает против Киева. «Именно поэтому он и пытается толкнуть Порошенко на прямой отказ от Минских соглашений», - заявил газете ВЗГЛЯД Жарихин.
Третья цель Турчинова – открытая война
Заявления же Турчинова нацелены как раз на то, чтобы подтолкнуть президента Порошенко развязать войну, считает эксперт. Однако это будет означать для украинского лидера повторение пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сказал Олег Соскин газете ВЗГЛЯД.
Окружению Порошенко такой вариант тоже выгоден. У Порошенко сейчас совсем нет политической поддержки. Как отметил Соскин, ему доверяет менее двух процентов населения, а если бы сейчас были выборы, то он получил бы менее 10 процентов голосов. Объявление военного положения означает роспуск партий, отмену свободы слова и собраний. «То есть фактически Порошенко становится диктатором, но диктатором без ответственности», - отметил Соскин, подчеркнув, что именно это и нужно как Турчинову, так и самому Порошенко, поскольку они опасаются, что когда-то им придется ответить за свои преступления.
Никита Коваленко,
Марина Балтачева
|
13.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 Александр Охонько: арктический беспилотник выйдет на рынок в 2019 году
15.06.2017 Члены совместной экспедиции Минобороны и РГО завершили обустройство полевого лагеря на острове Матуа
15.06.2017 Военным представительством Минобороны России принята партия военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ
14.06.2017 Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ
14.06.2017 Интеллект без статуса
13.06.2017 За океаном задумались о Третьей мировой
13.06.2017 Минпромторг России представил разработки отечественных производителей социально значимых товаров на Форуме социальных инноваций
13.06.2017 "Вертолеты России" досрочно поставили армии новую партию "Терминаторов"
|
sepheronx
69
|
№1
15.06.2017 06:01
Ukraine Punitive forces lost badly to Novorussian forces multiple of times. They can declare war on anyone, but as soon as the enemy of theirs enters Kiev, they will flee to Canada and US, where we are very good at hiding Nazi's and other criminals.
|
+3Сообщить модератору