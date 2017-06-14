Великобритания завершила поставки истребителей Typhoon для Саудовской Аравии



Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии

Источник: Gary Claridge-King / twitter.com/GClaridgeking Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской АравииИсточник: Gary Claridge-King / twitter.com/GClaridgeking

Корпорация BAE Systems завершила поставку Саудовской Аравии 72 истребителей Eurofighter Typhoon по контракту от 18 июня 2006 года, сообщает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Два последних построенных по данному соглашению самолета прибыли в Саудовскую Аравию 8 июня. Официального сообщения о закрытии сделки пока не поступало. Как отмечает блог, скорее всего, официальное заявление об этом последует на открывающемся 19 июня во Франции авиасалоне в Ле Бурже.

Стоимость контракта по первоначальному соглашению составила 4,43 миллиарда фунтов стерлингов, а с учетом цены вооружения и оборудования — около 10 миллиардов фунтов. Общая стоимость программы Al Salam с учетом всех дополнительных выплат, вложений в инфраструктуру, подготовку личного состава, техническую поддержку и прочих затрат оценивается в двадцать миллиардов фунтов, что делает ее крупнейшим в истории Британии экспортным оборонным соглашением.

Заключение сделки сопровождалось крупным коррупционным скандалом. Первоначально предполагалось, что BAE Systems поставит 24 истребителя Eurofighter Typhoon Tranche 2 (18 одноместных и шесть двухместных), а еще 48 будут собраны компанией Alsalam Aircraft Company (совместное предприятие корпорации Boeing, авиакомпании Saudi Arabian Airways и саудовской государственной компании Saudi Advanced Industries Company) на новом авиационном заводе в Эт-Таифе, который предполагалось построить специально для этой цели.

Однако промышленность Саудовской Аравии не справилась с этой задачей, и в 2013 году было заключено дополнительное соглашение о поставке еще 48 машин британской постройки. При этом 24 самолета (включая шесть двухместных) строились в серии Tranche 2, а заключительные 24 истребителя (в том числе также шесть двухместных) теперь относились к серии Tranche 3A.

В ВВС Саудовской Аравии "Тайфунами" укомплектованы три эскадрильи (3-я, 10-я и 80-я). базирующиеся на авиабазе Эт-Таиф в провинции Мекка. В 2016 году сообщалось о переговорах относительно возможности закупки еще 48 самолетов "Тайфун" у BAE Systems.