Грузовой корабль "Прогресс МС-06" запущен к МКС с Байконура



Старт РН "Союз-2.1б"

Источник: bastion-karpenko.ru Старт РН "Союз-2.1б"Источник: bastion-karpenko.ru

На борту корабля находятся сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур (Казахстан) к Международной космической станции, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказал представитель ЦУПа.

На борту корабля около 2,4 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. Их планируется запустить в открытый космос вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.

Примерно через девять с половиной минут после старта ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту. После отделения от носителя "Прогресс МС-06" в автоматическом режиме продолжит двухсуточный полет к МКС. Стыковка запланирована на 16 июня в 14:42 мск. Сближение корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме, однако контролировать автоматику будет находящийся на станции российский космонавт Федор Юрчихин.

Это второй российский "грузовик", отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря 2017 года, после чего будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.