Партия самоходных гаубиц "Мста-С" поступила на вооружение Первой танковой армии



Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время прохождения полосы препятствий на конкурсе по полевой выучке среди инженерно-саперных подразделений "Безопасный маршрут" на территории 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра в городе Волжский.

Источник: Кирилл Брага / РИА Новости Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время прохождения полосы препятствий на конкурсе по полевой выучке среди инженерно-саперных подразделений "Безопасный маршрут" на территории 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра в городе Волжский.Источник: Кирилл Брага / РИА Новости

ЦАМТО, 14 июня. Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 "Мста-С" поступили на вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области.

Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили приемку боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и ее постановку на вооружение. Для ее эксплуатации экипажи прошли соответствующее переобучение. САУ размещены в специально возведенных парках с необходимой инфраструктурой.

Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.