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Спецтехника КАМАЗ для автопарка «Роснефти»

15.06.2017 ПАО "КАМАЗ" 419 0
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КАМАЗ-6522-RG
КАМАЗ-6522-RG c кранами-манипуляторами ИМ-240-3
Источник: http://kamaz.livejournal.com/

Партия автомобилей-манифольдовозов на шасси КАМАЗ-6522-RG поставлена в адрес российской нефтесервисной компании.


Предназначенные для транспортировки элементов нефтегазовой арматуры автомобили КАМАЗ в количестве десяти штук изготовлены по заказу ООО «РН-ГРП» - нефтесервисной компании, входящей в структуру ПАО «Роснефть». Для перевозки манифольдов требуется техника с высокой грузоподъёмность и проходимостью. Этими характеристиками обладают автомобили на шасси КАМАЗ-6522-RG, оснащённые кранами-манипуляторами ИМ-240-3.


Выбор грузовиков КАМАЗ среди импортных и отечественных аналогов обусловлен многолетним положительным опытом их работы на Ямале, в Якутии, на Таймыре и других северных и арктических регионах России. Спецтехника разработана и поставлена официальным дилером «КАМАЗа» – ОАО «РИАТ».


Манифольд – элемент нефтегазовой арматуры. Представляет собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление и снабжённых необходимой запорной и иной арматурой.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Проекты
Арктика

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