Спецтехника КАМАЗ для автопарка «Роснефти»



КАМАЗ-6522-RG c кранами-манипуляторами ИМ-240-3

Источник: http://kamaz.livejournal.com/ КАМАЗ-6522-RG c кранами-манипуляторами ИМ-240-3Источник: http://kamaz.livejournal.com/

Партия автомобилей-манифольдовозов на шасси КАМАЗ-6522-RG поставлена в адрес российской нефтесервисной компании.

Предназначенные для транспортировки элементов нефтегазовой арматуры автомобили КАМАЗ в количестве десяти штук изготовлены по заказу ООО «РН-ГРП» - нефтесервисной компании, входящей в структуру ПАО «Роснефть». Для перевозки манифольдов требуется техника с высокой грузоподъёмность и проходимостью. Этими характеристиками обладают автомобили на шасси КАМАЗ-6522-RG, оснащённые кранами-манипуляторами ИМ-240-3.

Выбор грузовиков КАМАЗ среди импортных и отечественных аналогов обусловлен многолетним положительным опытом их работы на Ямале, в Якутии, на Таймыре и других северных и арктических регионах России. Спецтехника разработана и поставлена официальным дилером «КАМАЗа» – ОАО «РИАТ».

Манифольд – элемент нефтегазовой арматуры. Представляет собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление и снабжённых необходимой запорной и иной арматурой.