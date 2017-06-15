В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Принципиальное решение о совместной с ОАЭ разработке истребителя пятого поколения принято, идет проработка сроков реализации проекта. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"На [выставке] IDEX-2017 в Абу-Даби было подписано соглашение с ОАЭ, подразумевающее, что концептуально наши коллеги готовы вместе с нами создавать легкий многофункциональный самолет пятого поколения", — рассказал Тарасенко.
О подписании соглашения было объявлено в феврале 2017 года.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация как головная организация, концерн "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29. "Работы по этому самолету, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет", — пояснил он.
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14.06.2017
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forumow
3008
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№1
15.06.2017 09:15
Цитата
с российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация как головная организация, концерн "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам.
Цитата
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29.
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