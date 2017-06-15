В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения



Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Принципиальное решение о совместной с ОАЭ разработке истребителя пятого поколения принято, идет проработка сроков реализации проекта. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"На [выставке] IDEX-2017 в Абу-Даби было подписано соглашение с ОАЭ, подразумевающее, что концептуально наши коллеги готовы вместе с нами создавать легкий многофункциональный самолет пятого поколения", — рассказал Тарасенко.

О подписании соглашения было объявлено в феврале 2017 года.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация как головная организация, концерн "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29. "Работы по этому самолету, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет", — пояснил он.