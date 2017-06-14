"БАе системз" завершила поставки истребителей "Тайфун" ВВС Саудовской Аравии
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Истребитель Typhoon транша 3 (Tranche 3, T3)
Источник: BAE Systems
ЦАМТО, 14 июня. Компания "БАе системз" (BAE Systems) завершила поставки многоцелевых истребителей "Тайфун" Саудовской Аравии: 72-й и последний самолет вылетел в королевство 6 июня.
Фотографии одноместных истребителей с бортовыми номерами "8023" и "8024" (британские серийные номера ZK622 и ZK623), выполняющих взлет на аэродроме предприятия "БАе системз" в Уортоне, появились в Твиттер в тот же день. Компания и ВВС Саудовской Аравии пока не комментируют данное сообщение.
Как сообщал ЦАМТО, Саудовская Аравия и Великобритания 11 сентября 2007 года заключили в рамках проекта "Салам" межправительственное соглашение стоимостью 4,43 млрд. фунтов стерлингов (8,9 млрд. долл.) на поставку 72 самолетов "Тайфун" версии Транш.2, а также передачу технологий производства, вложение инвестиций в сектор оборонной промышленности королевства и подготовку персонала. Первоначально предполагалось, что первые 24 самолета будут собраны на предприятии "БАе системз" в Уортоне, а оставшиеся – в Саудовской Аравии на мощностях "Альсалам эйркрафт компани" (Alsalam Aircraft Company), являющейся совместным предприятием "Боинг", "Сауди Арабиан эйруэйз" (Saudi Arabian Airlines) и SAIC (Saudi Advanced Industries Company). Однако из-за различных проблем в 2012 году было решено, что все 72 самолета будут произведены в Великобритании, а Саудовской Аравии будут переданы технологии их обслуживания.
В течение 2009-2011 гг. ВВС Саудовской Аравии получили первые 24 "Тайфуна". В конце марта 2012 года "БАе системз" и военное ведомство Саудовской Аравии достигли соглашения, предусматривающего сборку оставшихся 48 самолетов EF-2000 "Тайфун" на предприятии в Уортоне (Великобритания). Это привело к 18-месячной задержке поставок, которые возобновились в феврале 2013 года. Из-за необходимости внесения изменений в контракт в связи с увеличением его стоимости из-за доработки последних 24 самолетов к модификации "Транш.3", окончательные условия поставки были согласованы только в 2014 году.
Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", в состав первой партии переданных ВВС Саудовской Аравии истребителей "Тайфун" вошли по 12 одноместных и двухместных самолетов, в состав второй и третьей партий – по шесть учебно-боевых машин. Таким образом, ВВС Саудовской Аравии получили 24 двухместных и 48 одноместных истребителей. Общая стоимость программы "Салам" оценивается в 20 млрд. фунтов стерлингов.
После завершения саудовского контракта предприятие в Уортоне приступает к выполнению заказа на производство истребителей "Тайфун" "Транш.3" для ВВС Омана. С учетом объема заказа, производственная линия, предположительно, будет закрыта в конце 2018 года. Потенциально производство может быть возобновлено в случае подписания новых контрактов. На текущий момент 747 истребителей "Тайфун" заказаны семью странами. По состоянию на 31 декабря 2016 года 495 из них были переданы заказчикам. 500-й "Тайфун" в апреле был поставлен ВВС Италии.
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14.06.2017
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