Плавмастерская Черноморского флота ПМ-138 завершила выполнение задач в Средиземном море
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Судно технического обеспечения ПМ-138. Источник: www.militaryparitet.com
ЦАМТО, 14 июня. Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-138 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского ф лота (ВМФ) в Средиземном море.
В период с января по июнь судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне.
В настоящее время ПМ-138 выполняет переход к месту постоянного базирования. Возвращение судна в Севастополь запланировано на 16 июня, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).
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14.06.2017
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