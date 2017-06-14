Плавмастерская Черноморского флота ПМ-138 завершила выполнение задач в Средиземном море



Судно технического обеспечения ПМ-138. Источник: www.militaryparitet.com Судно технического обеспечения ПМ-138. Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 июня. Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-138 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского ф лота (ВМФ) в Средиземном море.

В период с января по июнь судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне.

В настоящее время ПМ-138 выполняет переход к месту постоянного базирования. Возвращение судна в Севастополь запланировано на 16 июня, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).