В России начали разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31



Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

"Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая - это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35", - сказал Тарасенко в интервью газете "Коммерсант".

"Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, - это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата", - добавил гендиректор.

По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, "пока работаем над концепцией проекта и его обликом".

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он пояснил, что "есть текущий контракт, который мы успешно выполняем". Другие детали не сообщаются.

По словам Тарасенко, к моменту, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть готов к эксплуатации. "Планируем так", - заключил глава "МиГ".