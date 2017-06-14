Психологи рассказали, сколько новобранцев ВВО хотят служить в армии
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Российские военные. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Психологи и социологи Восточного военного округа (ВВО) протестировали более 5,5 тысячи вновь прибывших в войска призывников и установили, что 70% из них пошли в ВС с желанием служить, сообщает пресс-служба ВВО.
Отмечается, что личный состав воинских частей и соединений округа исследован с помощью психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
"Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что 70% опрошенных военнослужащих в вооруженные силы пошли с желанием служить, в тоже время 29% были призваны, подчиняясь законодательству Российской Федерации, 1% - высказали нежелание проходить военную службу по призыву", - говорится в сообщении.
По данным ВВО, высшее образование до службы получили 5% призывников, среднее профессиональное образование - около 42%, 11 классов школы закончили около 21%. Неполное среднее образование и дипломы профессиональных училищ имеют 32% опрошенных.
Также специалисты просчитали статистику в вопросах вероисповедания. Установлено, что 49% новобранцев этого призыва считают себя православными христианами, 39% - атеисты, остальные принадлежат другим религиозным концессиям.
Психологам и социологам ВВО предстоит изучить еще более 20 тысяч новобранцев.
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14.06.2017
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