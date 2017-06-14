Второй за год российский выход в космос может состояться в ноябре-декабре
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Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne
Источник: Re-actor.ne
Источник сообщил ТАСС, что выход в открытый космос будут совершать Сергей Рязанский и Александр Мисуркин
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Второй в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции может состояться в ноябре-декабре, следует из сообщения на сайте РКК "Энергия".
"Наземные испытания приемного модуля из состава абонентской аппаратуры широкополосной передачи данных для российского сегмента МКС будут завершены в сентябре 2017 года. Модуль будет отправлен на МКС на борту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года. Комплект приемной аппаратуры планируется установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос, дата и время которого будут определены позднее", - сказали в РКК "Энергия".
В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что выход в открытый космос будут совершать Сергей Рязанский и Александр Мисуркин.
Монтаж блоков аппаратуры внутри отсеков российского сегмента станции начнется с февраля 2018 года. Новое оборудование будет работать через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч", уточнили в РКК "Энергия". "Установка аппаратуры с широкополосным каналом связи Ku-диапазона позволит обеспечить экипаж российского сегмента МКС независимым доступом к высокоскоростному интернету и существенно ускорит прием и передачу больших объемов данных, включая результаты экспериментов, фото- и видеоматериалы", - отметили на предприятии.
Абонентская аппаратура широкополосной передачи данных в Ku-диапазоне для российского сегмента МКС разрабатывается и изготавливается РКК "Энергия" в кооперации с ИСС имени академика М.Ф. Решетнева и другими предприятиями отрасли.
Первый в этом году выход в открытый космос в рамках российской программы осуществят в середине августа Федор Юрчихин, который сейчас работает на станции, и Сергей Рязанский, который прилетит на МКС в составе следующей экспедиции. Космонавты должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтировать оборудование с образцами, на которых проверяют воздействие условий космического пространства, отремонтировать узконаправленную антенну на служебном модуле "Звезда". Также ожидается, что россияне запустят в открытый космос первый российский наноспутник, созданный с использованием 3D-печати. Аппарат был отправлен на МКС 31 марта 2016 года.
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14.06.2017
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