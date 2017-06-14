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На учениях "Славянское братство" блокировали несколько групп "террористов"

15.06.2017 ТАСС 204 0
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

Учения "Славянское братство - 2017" ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии проходят на белорусском полигоне Брестский с 6 июня

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 14 июня. /ТАСС/. Участники совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" на полигоне Брестский минувшей ночью отработали задачи преследования и блокирования террористов, вырвавшихся из базового лагеря. Об этом сообщил журналистам начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов, присутствующий на маневрах в качестве военного наблюдателя.

"С 0:00 до 2:00 мск 14 июня подразделения МБТГР (многонациональной батальонной тактической группы - прим. ТАСС) осуществляли преследование группы террористов, вырвавшихся из района блокирования. Из шести вертолетов Ми-8 ВВС Республики Белоруссия в ночных условиях проведено десантирование парашютным способом резервной разведывательной группы российских и белорусских десантников на рубеж блокирования группы террористов. Им была поставлена задача заминировать пути отхода террористических групп, противодиверсионными действиями остановить их продвижение и удержать до подхода основных сил многонационального десанта", - сказал первый замкомандующего.

"Эта задача была успешно выполнена, за ночь были блокированы три мелкие группы террористов, а с 2:00 до 9:00 мск в результате поиска были обнаружены и уничтожены три уцелевшие группы террористов, пытавшихся скрыться от преследования", - добавил он.

Игнатов уточнил, что за период с 14:00 мск 13 июня по 9:00 мск 14 июня разыскные, противодиверсионные и контртеррористические действия проводились в районе радиусом более 50 км.

Учения "Славянское братство - 2017" ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии начались на белорусском полигоне Брестский 6 июня. Их первая фаза - формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы - проходила с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров - выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы - началась 12-го и продлится по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тыс. военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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