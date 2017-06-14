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Крейсер "Варяг" вернулся во Владивосток из дальнего похода

15.06.2017 ТАСС 158 0
Разделы: Флот
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Гвардейский ракетный крейсер &quot;Варяг&quot;
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По традиции экипажам были вручены жареные поросята

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга" вернулись в главную базу флота, Владивосток, из океанского похода. Об этом сообщил ТАСС представитель флота Владимир Матвеев.

"На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования и военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций. Командующий флотом от себя лично и от имени Военного совета Тихоокеанского флота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания. По традиции экипажам были вручены жареные поросята", - сказал Матвеев.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота был в походе с 1 апреля. Корабли прошли более 11 тысяч миль. Они зашли в порты Пусан (Республика Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур), Таджунг- Приок (Индонезия) и Гонконг (Китай).

Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвященном 50-летию Военно-морских сил Сингапура, а также в оружейной выставке IMDEX Asia - 2017 в таиландской военно- морской базе Чанги. Они провели совместные учения с кораблями ВМС Сингапура и Индонезии. Во время стоянки в Маниле крейсер "Варяг" посетил филиппинский президент Родриго Дутерте.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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