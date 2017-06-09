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Авиаразведка освоит гиперзвук

09.06.2017 Warspot 678 1
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Разведывательные самолеты SR-71 Blackbird вскоре могут "переродиться" в гиперзвуковые беспилотники. Сегодня, 7 июня, портал aviationweek.com сообщил о том, что корпорация Lockheed Martin объявила о завершении опытных работ по созданию гиперзвукового разведывательного БПЛА SR-72 и готова к созданию первого прототипа.

Проект SR-72 был впервые представлен компанией Lockheed Martin в 2013 году. Перспективный аппарат разрабатывается в качестве замены разведывательным самолетам SR-71 Blackbird, списанным в 1998 году. "Черный дрозд" мог развивать скорость свыше 3500 км/ч и оставался недосягаемым для многих систем ПВО своего времени, но из-за высокой стоимости эксплуатации был выведен из состава ВВС США.

Предполагаемое изображение беспилотника SR-72. Источник: aviationweek.com

Когда SR-71 был отправлен "на пенсию", функцию высотного наблюдения во многом взяли на себя спутники. Однако "шпионы" на орбите — неидеальное решение. Такие наземные объекты как мобильные ракетные комплексы могут перемещаться между спутниковыми орбитами, и лишь для гиперзвукового самолета они не останутся незамеченными.

Самолет-разведчик SR-71 Blackbird. Источник: aviationweek.com

Согласно описанию проекта SR-72, беспилотник сможет развивать гиперзвуковую скорость до 7400 км/ч и, помимо разведывательного оборудования, будет нести ударное вооружение. Исследовательское подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin сообщает о завершении тестирования ключевых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых беспилотников и готовности воплотить проект в металле.

Одной из ключевых технологий гиперзвукового аппарата SR-72 является комбинированная силовая установка. Основу двигательной установки составит турбореактивный двигатель, способный разгонять аппарат до скорости, превышающей 1,5–2 Маха. Уже на этой скорости будет включаться прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который сможет разгонять аппарат до 6 Махов. Наибольшую сложность в проекте представляет диапазон от 2,2 до 4 Махов, поскольку существующие турбореактивные двигатели не могут разгонять аппарат быстрее 2,2 Маха, а прямоточные воздушно-реактивные двигатели не могут "подхватывать" полет на скорости ниже 4 Махов. Информацию о том, каким образом разработчикам удалось справиться с этой проблемой, они держат в секрете, поскольку ряд конкурирующих компаний ведет аналогичные разработки.
07.06.2017
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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Виктор Алексеевич
1745
№1
09.06.2017 10:27
Цитата, q
прямоточные воздушно-реактивные двигатели не могут "подхватывать" полет на скорости ниже 4 Махов
Корреспондент чего-то недоговорил. ПВРД вполне себе могут работать и на скоростях менее 1 М. Может быть имеется ввиду ПВРД со сверхзвуковым горением?
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