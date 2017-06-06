Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Boeing выпустил подводного робота в океан

09.06.2017 Warspot 465 0
0
Понравилась новость?
 0

Компания Boeing приступила к первым тестированиям подводного беспилотника Echo Voyager в открытом океане. Сегодня, 6 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что у берегов штата Калифорния начались испытания нового аппарата, созданного в рамках программы XLUUV (extra large unmanned undersea vehicle).

Echo Voyager является самым крупным представителем подводных беспилотников, созданных в рамках программы XLUUV. По словам разработчиков, аппарат длиной 15,5 м может месяцами находиться в открытом море, выполняя различные задачи в полностью автоматическом режиме.

Echo Voyager в океане. Источник: boeing.com

Echo Voyager уже прошел опытное тестирование в специальном бассейне, в ходе которого была проверена герметичность аппарата, а также работоспособность его основных систем. Сейчас беспилотник выполняет тестовые задачи в Тихом океане – цель испытаний состоит в выяснении максимальной продолжительности его автономной работы, а также проверке "умения" компьютерной системы самостоятельно принимать решения в различных ситуациях.

По словам Дэвида Флауэрса, руководителя программы XLUUV, работа с беспилотником под водой существенно отличается от управления воздушным дроном или космическим спутником, поскольку в воде передача радиосигналов затруднена. Поэтому очень важно, чтобы система автоматического управления XLUUV работала безупречно.

По словам разработчиков, Echo Voyager оснащен "гибридной перезаряжающейся энергосистемой". Производитель не раскрывает подробной информации о силовой установке, указывая лишь то, что с ее помощью аппарат сможет месяцами находиться под водой и периодически всплывать для того, чтобы с помощью радиоаппаратуры передавать оператору собранную информацию. Кроме того, подлодка способна самостоятельно возвращаться на базу, что значительно упрощает ее обслуживание и не требует присутствия корабля с командой сопровождения.



Модульный грузовой отсек Echo Voyager позволяет оснащать субмарину различным оборудованием, что делает ее универсальной для использования в военных целях или научных исследованиях. Разработкой от Boeing уже заинтересовались американские военные. Известно, что с 2014 года DARPA совместно с Boeing ведет разработку военных подводных беспилотников. Проект получил название Hydra, в ходе его первой стадии были созданы транспортируемые под водой версии беспилотных летательных и подводных аппаратов. В апреле этого года проект перешел во вторую стадию – корпорация Boeing получила финансирование в размере $7,6 млн на создание рабочего прототипа подводного беспилотника, который сможет транспортировать уже созданные беспилотные аппараты различного назначения (разведывательные, боевые и исследовательские).
06.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Echo Voyager
Компании
Boeing
DARPA
Проекты
БПЛА
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы