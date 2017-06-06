Boeing выпустил подводного робота в океан

Компания Boeing приступила к первым тестированиям подводного беспилотника Echo Voyager в открытом океане. Сегодня, 6 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что у берегов штата Калифорния начались испытания нового аппарата, созданного в рамках программы XLUUV (extra large unmanned undersea vehicle).

Echo Voyager является самым крупным представителем подводных беспилотников, созданных в рамках программы XLUUV. По словам разработчиков, аппарат длиной 15,5 м может месяцами находиться в открытом море, выполняя различные задачи в полностью автоматическом режиме.

Echo Voyager в океане. Источник: boeing.com

Echo Voyager уже прошел опытное тестирование в специальном бассейне, в ходе которого была проверена герметичность аппарата, а также работоспособность его основных систем. Сейчас беспилотник выполняет тестовые задачи в Тихом океане – цель испытаний состоит в выяснении максимальной продолжительности его автономной работы, а также проверке "умения" компьютерной системы самостоятельно принимать решения в различных ситуациях.

По словам Дэвида Флауэрса, руководителя программы XLUUV, работа с беспилотником под водой существенно отличается от управления воздушным дроном или космическим спутником, поскольку в воде передача радиосигналов затруднена. Поэтому очень важно, чтобы система автоматического управления XLUUV работала безупречно.

По словам разработчиков, Echo Voyager оснащен "гибридной перезаряжающейся энергосистемой". Производитель не раскрывает подробной информации о силовой установке, указывая лишь то, что с ее помощью аппарат сможет месяцами находиться под водой и периодически всплывать для того, чтобы с помощью радиоаппаратуры передавать оператору собранную информацию. Кроме того, подлодка способна самостоятельно возвращаться на базу, что значительно упрощает ее обслуживание и не требует присутствия корабля с командой сопровождения.

Модульный грузовой отсек Echo Voyager позволяет оснащать субмарину различным оборудованием, что делает ее универсальной для использования в военных целях или научных исследованиях. Разработкой от Boeing уже заинтересовались американские военные. Известно, что с 2014 года DARPA совместно с Boeing ведет разработку военных подводных беспилотников. Проект получил название Hydra, в ходе его первой стадии были созданы транспортируемые под водой версии беспилотных летательных и подводных аппаратов. В апреле этого года проект перешел во вторую стадию – корпорация Boeing получила финансирование в размере $7,6 млн на создание рабочего прототипа подводного беспилотника, который сможет транспортировать уже созданные беспилотные аппараты различного назначения (разведывательные, боевые и исследовательские).