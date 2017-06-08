Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подлодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году

09.06.2017 ТАСС 999 0
0
Понравилась новость?
 +6
ДЭПЛ "Лада"
Проектный эскиз главного командного пункта дизельной подводной лодки нового поколения проекта "Лада"
Источник: Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС

Ход строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в следующем году, сообщает Минобороны России.

"Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году", - говорится в сообщении.

Ход строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки"  в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

В 1989 году ЦКБ "Рубин" было поручено разработать техническую документацию нового поколения дизельных подводных лодок для флота. Строительство головного корабля было поручено предприятию "Адмиралтейские верфи" в Санкт- Петербурге. Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 - субмарины четвертого поколения, они являются улучшенной версией подлодок класса "Варшавянка" проекта 636.

Дизель-электрическая подводная лодка класса "Лада" разработана для борьбы с надводными кораблями и предназначена для противолодочной обороны, уничтожения военно-морских баз, сооружений и прибрежных морских коммуникаций противника, а также решения задач разведки и патрулирования.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636 Варшавянка
677 Лада

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы