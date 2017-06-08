Подлодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году
|
|
Проектный эскиз главного командного пункта дизельной подводной лодки нового поколения проекта "Лада"
Источник: Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС
Ход строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в следующем году, сообщает Минобороны России.
"Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году", - говорится в сообщении.
Ход строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
В 1989 году ЦКБ "Рубин" было поручено разработать техническую документацию нового поколения дизельных подводных лодок для флота. Строительство головного корабля было поручено предприятию "Адмиралтейские верфи" в Санкт- Петербурге. Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 - субмарины четвертого поколения, они являются улучшенной версией подлодок класса "Варшавянка" проекта 636.
Дизель-электрическая подводная лодка класса "Лада" разработана для борьбы с надводными кораблями и предназначена для противолодочной обороны, уничтожения военно-морских баз, сооружений и прибрежных морских коммуникаций противника, а также решения задач разведки и патрулирования.
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.09.2016 Игорь Вильнит: подводные роботы будут охранять шельф Арктики
25.01.2016 Минобороны не обращалось в ОСК по закрытию проекта подлодок "Лада"
31.03.2015 Тихий, но конфликтный
11.12.2014 ЦКБ "Рубин": подлодки с ВНЭУ в России будут строиться с 2016 года
16.07.2013 ОАО «Адмиралтейские верфи» заключило госконтракт на строительство второй НАПЛ проекта 677 «Лада» для ВМФ РФ
23.04.2012 Подплав выходит на поверхность
20.03.2012 Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
03.07.2007 Дизель-электрическая подводная лодка 4-го поколения "Санкт-Петербург" будет сдана флоту в опытную эксплуатацию в конце года