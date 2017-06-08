Ледокол "Илья Муромец" до конца года войдет в состав ВМФ России



Спущенный на воду головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящийся для ВМФ России, у достроечной стенки АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016

Источник: Curious / forums.airbase.ru Спущенный на воду головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящийся для ВМФ России, у достроечной стенки АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016Источник: Curious / forums.airbase.ru

В середине июля ледокол выйдет заводские ходовые испытания

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ледокол "Илья Муромец" войдет в состав ВМФ России до конца текущего года, сообщает Минобороны России.

"Планируется, что ледокол "Илья Муромец" выйдет на заводские ходовые испытания в середине июля текущего года. В состав ВМФ ледокол войдет до конца 2017 года после всех этапов испытаний", - говорится в сообщении.

В настоящее время ледокол завершает швартовные испытания у причала завода. На ледоколе производится наладка бортового оборудования и завершается обшивка внутренних помещений.

Судно, строящееся для Северного флота, было заложено 23 апреля 2015 года. За последние 45 лет это первый ледокол, который строится исключительно для нужд военных моряков.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в перспективе для Арктики могут построить серию таких ледоколов в рамках программы обновления вспомогательного флота. Он пояснил, что ледокол проекта 21180 предназначен, в частности, для базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также буксировки боевых кораблей. Решение о строительстве новых ледоколов для ВМФ России будет приниматься по результатам эксплуатации головного судна.

"Илья Муромец" строится на "Адмиралтейских верфях" на том же стапеле, где когда-то создавался первый в мире атомный ледокол "Ленин", ставший настоящим прорывом в атомном кораблестроении. Водоизмещение "Муромца" составит шесть тысяч тонн, в нем заложены новые принципы электродвижения и современная энергетическая установка. Предполагается, что экипаж будет состоять из 32 человек, при этом автономность судна достигнет 60 суток, а дальность хода будет достигать 12 тысяч миль. Ледокол будет способен преодолевать ледовое поле толщиной до 80 см.