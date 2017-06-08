ПЗРК Stinger теперь может поражать БЛА и малоразмерные цели
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Как пишет Justine Boquet в статье "Raytheon détruit des drones avec son missile Stinger", опубликованной журналом Air&Cosmos, американской корпорации Raytheon впервые удалось на испытаниях уничтожить беспилотный летательный аппарат при помощи новой модификации своей зенитной ракеты Stinger, оснащенной дистанционным взрывателем. Новый вариант ракеты позволяет уничтожать цели особо малых размеров.
Учебный пуск переносного ЗРК Raytheon FIM-92 Stinger © Raytheon
В ходе испытаний был применены две ракеты Stinger с новым оснащением. В ходе испытаний они смогли уничтожить две беспилотные воздушные мишени, имитирующие БЛА, среди которых была Griffon Aerospace MQM-170С Outlaw.
Это новая технология специально разработана для поражения малоразмерных целей. После пуска взрыватель подрывает ракету при приближении к цели. Ракета также может взорваться при прямом попадании в БЛА или другой малоразмерный объект.
Stinger применялся в ходе четырех конфликтов большой интенсивности. Он принят на вооружение 19 стран, причем последней принявшей его на вооружение стала Индия, подписавшая контракт на его закупку в марте 2016 года.
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08.06.2017
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