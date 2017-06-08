Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" представили "Ансат" спикеру Совета Федерации РФ

09.06.2017 ЦАМТО 306 0
0
Понравилась новость?
 0
Ансат
Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполнении
Источник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин

ЦАМТО, 8 июня. Холдинг "Вертолеты России" в рамках Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске с 8 по 9 июня, провел презентацию легкого многоцелевого вертолета "Ансат" в медицинской конфигурации для председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Кроме того, с вертолетом ознакомились заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своих выступлениях председатель Совета Федерации и вице-премьер отметили особую важность старта программы развития санитарной авиации в России и заявили о необходимости ее продолжения.

"Легкий вертолет "Ансат" – это один из самых инновационных продуктов, который сегодня выпускает наш холдинг. Этот вертолет участвует в программах развития санитарной авиации и обеспечения доступности отдаленных регионов РФ. От зарубежных аналогов машину отличает ряд весомых преимуществ: высокая скорость, способность осуществлять перелеты на расстояние до 500 км, выгодные условия обслуживания и ремонта. Первые вертолеты уже поступили в распоряжение медицинских учреждений Татарстана и Волгоградской области", – отметил во время презентации заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета "Ансат" в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Холдинг "Вертолеты России" принимает активное участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В конце 2016 года "Вертолеты России" подписали контракт на поставку ПАО ГТЛК шести многоцелевых вертолетов "Ансат" в медицинском оснащении, а также десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и тринадцати вертолетов Ми-8АМТ. Все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

Форум социальных инноваций регионов проходит в России во второй раз. Основная цель мероприятия – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Значительная часть программы форума в 2017 году будет посвящена новым возможностям развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минэкономразвития РФ
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы