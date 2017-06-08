"Вертолеты России" представили "Ансат" спикеру Совета Федерации РФ



Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполнении

Источник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполненииИсточник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин

ЦАМТО, 8 июня. Холдинг "Вертолеты России" в рамках Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске с 8 по 9 июня, провел презентацию легкого многоцелевого вертолета "Ансат" в медицинской конфигурации для председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Кроме того, с вертолетом ознакомились заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своих выступлениях председатель Совета Федерации и вице-премьер отметили особую важность старта программы развития санитарной авиации в России и заявили о необходимости ее продолжения.

"Легкий вертолет "Ансат" – это один из самых инновационных продуктов, который сегодня выпускает наш холдинг. Этот вертолет участвует в программах развития санитарной авиации и обеспечения доступности отдаленных регионов РФ. От зарубежных аналогов машину отличает ряд весомых преимуществ: высокая скорость, способность осуществлять перелеты на расстояние до 500 км, выгодные условия обслуживания и ремонта. Первые вертолеты уже поступили в распоряжение медицинских учреждений Татарстана и Волгоградской области", – отметил во время презентации заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета "Ансат" в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Холдинг "Вертолеты России" принимает активное участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В конце 2016 года "Вертолеты России" подписали контракт на поставку ПАО ГТЛК шести многоцелевых вертолетов "Ансат" в медицинском оснащении, а также десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и тринадцати вертолетов Ми-8АМТ. Все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

Форум социальных инноваций регионов проходит в России во второй раз. Основная цель мероприятия – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Значительная часть программы форума в 2017 году будет посвящена новым возможностям развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".