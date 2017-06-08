Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

От позиции Д.Трампа во многом будет зависеть дальнейшая судьба программы поставки Катару 72 истребителей F-15QA

09.06.2017 ЦАМТО 292 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F-15
Истребитель F-15 с контейнером Talon HATE
Источник: фото flickr.com

ЦАМТО, 8 июня. Поддержка президентом США Дональдом Трампом Саудовской Аравии и других арабских стран в углубляющемся дипломатическом кризисе в отношениях с Катаром делает туманными перспективы компании "Боинг" на реализацию оборонных контрактов с этой страной на сумму 21,1 млрд. долл.

Как сообщает "Дифенз ньюс", "Боинг" рассчитывает сохранить производственную линию многоцелевого истребителя F-15 "Игл" в перспективе их поставок Катару. Однако резкая критика Дохи Дональдом Трампом вносит крайне нервозную атмосферу именно в тот момент, когда идет работа по подготовке финального контракта на продажу 72 истребителя F-15QA.

Издание напоминает, что бывший президент США Барак Обама одобрил потенциальную продажу в ноябре 2016 года, но Вашингтон и Доха еще не финализировали контракт.

Согласно источникам, знакомым с деталями сделки, на текущий момент США отправили Катару "письмо с предложением и принятием предложения" на поставку истребителей, запасных частей, материально-технического обеспечения и боеприпасов. Данное письмо является правительственным соглашением, формализующим продажу. Однако Катар пока его не подписал.

Как уже сообщал ЦАМТО, Катар является единственной страной в регионе Персидского залива, ВВС которой не оснащены современными истребителями. В 2013 году руководство страны высказало намерение приобрести 72 новых многоцелевых истребителя для замены 12 устаревших "Мираж-2000-5EDA/DDA" и шести учебно-боевых самолетов "АльфаДжет". Претендентами рассматривались предложенные британской "БАе системз" (BAE Systems) истребители EF-2000 "Тайфун", "Рафаль" французской "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation), американские F/A-18 "Супер Хорнет" и F-15 "Страйк Игл" компании "Боинг".

Вопрос продажи современных вооружений арабским государствам традиционно вызывает обеспокоенность Израиля. В частности, что касается Катара, то Израиль обвиняет Доху в том, что она оказывает помощь таким организациям как "Хамас" и "Братья-мусульмане". Нажим со стороны Израиля привел к затягиванию процедуры рассмотрения руководством США вопроса выдачи разрешения на продажу Катару истребителей F-15QA.

В связи с неопределенной позицией США для обеспечения боеспособности катарских ВВС 4 мая 2015 года в Дохе с компанией "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation) был подписан контракт, предусматривающий поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль". Таким образом, Катар не обязательно закажет все 72 первоначально запрошенные у США истребителя и, более того, может в очередной раз приобрести самолеты у другого поставщика.

F-15QA "Эдванд Игл" – последняя версия разработанного "Боингом" самолета, которая также была заказана Саудовской Аравией под обозначением F-15SA. Самолет оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), улучшенными средствами отображения информации в кабине, электродистанционной системой управления и РЛС с АФАР APG-63(V)3.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Катар
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
Alpha Jet
EF-2000
F-15
F-18
Mirage-2000
Rafale
Компании
BAE Systems
Boeing
Dassault
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
АФАР
Тайфун

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы