От позиции Д.Трампа во многом будет зависеть дальнейшая судьба программы поставки Катару 72 истребителей F-15QA



Истребитель F-15 с контейнером Talon HATE

Источник: фото flickr.com Истребитель F-15 с контейнером Talon HATEИсточник: фото flickr.com

ЦАМТО, 8 июня. Поддержка президентом США Дональдом Трампом Саудовской Аравии и других арабских стран в углубляющемся дипломатическом кризисе в отношениях с Катаром делает туманными перспективы компании "Боинг" на реализацию оборонных контрактов с этой страной на сумму 21,1 млрд. долл.

Как сообщает "Дифенз ньюс", "Боинг" рассчитывает сохранить производственную линию многоцелевого истребителя F-15 "Игл" в перспективе их поставок Катару. Однако резкая критика Дохи Дональдом Трампом вносит крайне нервозную атмосферу именно в тот момент, когда идет работа по подготовке финального контракта на продажу 72 истребителя F-15QA.

Издание напоминает, что бывший президент США Барак Обама одобрил потенциальную продажу в ноябре 2016 года, но Вашингтон и Доха еще не финализировали контракт.

Согласно источникам, знакомым с деталями сделки, на текущий момент США отправили Катару "письмо с предложением и принятием предложения" на поставку истребителей, запасных частей, материально-технического обеспечения и боеприпасов. Данное письмо является правительственным соглашением, формализующим продажу. Однако Катар пока его не подписал.

Как уже сообщал ЦАМТО, Катар является единственной страной в регионе Персидского залива, ВВС которой не оснащены современными истребителями. В 2013 году руководство страны высказало намерение приобрести 72 новых многоцелевых истребителя для замены 12 устаревших "Мираж-2000-5EDA/DDA" и шести учебно-боевых самолетов "АльфаДжет". Претендентами рассматривались предложенные британской "БАе системз" (BAE Systems) истребители EF-2000 "Тайфун", "Рафаль" французской "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation), американские F/A-18 "Супер Хорнет" и F-15 "Страйк Игл" компании "Боинг".

Вопрос продажи современных вооружений арабским государствам традиционно вызывает обеспокоенность Израиля. В частности, что касается Катара, то Израиль обвиняет Доху в том, что она оказывает помощь таким организациям как "Хамас" и "Братья-мусульмане". Нажим со стороны Израиля привел к затягиванию процедуры рассмотрения руководством США вопроса выдачи разрешения на продажу Катару истребителей F-15QA.

В связи с неопределенной позицией США для обеспечения боеспособности катарских ВВС 4 мая 2015 года в Дохе с компанией "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation) был подписан контракт, предусматривающий поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль". Таким образом, Катар не обязательно закажет все 72 первоначально запрошенные у США истребителя и, более того, может в очередной раз приобрести самолеты у другого поставщика.

F-15QA "Эдванд Игл" – последняя версия разработанного "Боингом" самолета, которая также была заказана Саудовской Аравией под обозначением F-15SA. Самолет оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), улучшенными средствами отображения информации в кабине, электродистанционной системой управления и РЛС с АФАР APG-63(V)3.