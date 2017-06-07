"Стингером" по воробьям



ЗРК «Стингер» M1097 Avenger System, размещенный на шасси внедорожника Humvee.

Источник: Wikimedia Commons ЗРК «Стингер» M1097 Avenger System, размещенный на шасси внедорожника Humvee.Источник: Wikimedia Commons

Американский ПЗРК "Стингер" будет уничтожать мини-беспилотники

Столкнувшись на Ближнем Востоке с мини-дронами террористов из запрещенной в РФ организации ИГ, США решили использовать против них переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер". Широко известный благодаря успешному боевому применению против советских вертолетов и штурмовиков Су-25 в Афганистане в 1980-х годах ПЗРК получил для этого неконтактный взрыватель.

Знаменитый ПЗРК "Стингер", состоящий на вооружении армии США, теперь может уничтожать маленькие беспилотные летательные аппараты в полете, используя для этого новый неконтактный взрыватель, пишет издание Warrior.

Во время испытаний на авиабазе Эглин в США в апреле этого года "Стингер" с новой ракетой успешно сбил мини-БЛА на расстоянии около одного километра от места пуска.

Сравнительно небольшая по своим размерам зенитная управляемая ракета "Стингер" с боевой частью весом всего 3 кг обычно запускается с плеча стрелка-зенитчика или из пусковой установки, смонтированной на транспортном средстве. С момента принятия на вооружение ЗУР она успешно использовалась против боевых вертолетов, самолетов и других целей с большими геометрическими размерами.

Задачей инженеров компании-производителя Raytheon Missile Systems было научить "Стингер" уничтожать мини-беспилотники весом от 2 до 20 кг, которые активно используют джихадисты в Сирии и Ираке, снаряжая взрывчаткой.

В этот раз "Стингер" для поражения беспилотника был запущен из самоходного зенитного ракетного комплекса ближнего действия на основе пусковых установок "Стингер" M1097 Avenger System, размещенных на шасси внедорожника Humvee. На нем установлены два контейнера, в каждом из которых по четыре ракеты FIM-92 "Стингер", зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС. В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления. Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора.

Оператор этого ЗРК наблюдает за небом через большой прозрачный купол для визуального наблюдения за воздушной обстановкой, на котором он видит также и проекцию точки прицеливания. Точка прицеливания соответствует направлению поворота головки самонаведения ракеты и подтверждает оператору, что ГСН ракеты захватила цель, выбранную для обстрела.

Система обнаружения включает прицел оптического диапазона, тепловизор, устройство автоматического сопровождения цели, лазерный дальномер, что позволяет обнаруживать, захватывать и автоматически сопровождать воздушные цели на требуемых дальностях.

Лазерный дальномер для "Стингера" может использовать компьютерный алгоритм для определения точного расстояния до цели, объяснил изданию Warrior бывший руководитель исследовательских работ армии США. Новые ракеты для "Стингеров" подрывают боевую часть в окрестностях цели и эффективно поражают мини-БЛА плотным потоком осколков.

Для поражения цели была применена последняя модификация ракет для ПЗРК - FIM-92B - с неконтактным взрывателем и головкой самонаведения POST (Passive Optical Seeker Technology - Технология пассивного оптического поиска), работающей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн.

Блок управления M1097 Avenger может быть снят с машины и вынесен на расстояние до 50 м для обеспечения безопасности расчета. Если потребуется, платформа с ЗРК может быть демонтирована с Humvee, а затем использоваться как автономная огневая единица в стационарном варианте.

Для самозащиты и перекрытия мертвой зоны "Стингера" служит крупнокалиберный 12,7-мм пулемет М3Р, являющийся улучшенной версией AN-M3 MG со скорострельностью 1100 выстрелов в минуту и боезапасом 300 патронов.

В свое время "Стингер" стал преемником системы ПЗРК Red Eye, объяснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта, ракеты этого комплекса - эффективное средство борьбы с маловысотными воздушными целями. Помимо США "Стингеры" используются вооруженными силами 29 других стран. Эти ПЗРК обеспечивают надежную противовоздушную оборону современных наземных мобильных воинских соединений от вертолетов и штурмовой авиации. Ее боевая эффективность была доказана в четырех крупных конфликтах, в которых с ее помощью было уничтожено более чем 270 боевых самолетов и вертолетов.

ПЗРК "Стингер" практически не использовался в последние годы в вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане. Это происходило по одной простой причине - США в этих странах обладали полным господством в воздухе.

Современные зенитные ракетные и артиллерийские комплексы войск ПВО имеют крайне ограниченные возможности обнаружения и обстрела воздушных целей типа мини-БЛА. Появление БЛА с чрезвычайно малыми значениями ЭПР оказалось очередной неожиданностью для современных систем ПВО.

БЛА малого класса, несмотря на их кажущуюся уязвимость, могут представлять собой достаточно сложные цели для поражения традиционными средствами сил противовоздушной обороны, объяснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

"Во-первых, наибольшее число мини-БЛА оснащается электрическими двигателями. Они не имеют тепловой сигнатуры, что ставит под сомнение возможности их поражения системами, использующими тепловые головки самонаведения.

Небольшая доля мини-БЛА, оснащаемых двигателями внутреннего сгорания, также будет представлять собой непростые цели в силу гораздо более слабого по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами теплового следа", - говорит Федутинов.

Во-вторых, применение против дронов радиолокационных головок самонаведения также затруднено: в силу малых размеров подобных БЛА и широкого применения в их конструкции композиционных материалов они имеют малые значения ЭПР, что вместе с их низкой акустической заметностью весьма усложняют сам процесс обнаружения подобных целей, рассуждает эксперт.

"В-третьих, необходимо понимать, что мини-БЛА в основном являются изделиями с относительно низкой стоимостью. Для обеспечения гарантированного результата противник имеет возможность применять подобные системы массово.

В этой связи использование более технически продвинутых и дорогих систем противовоздушной обороны может оказаться просто необоснованным", - добавляет Федутинов.

По его мнению, ситуация выводит на первый план для борьбы с малыми беспилотниками системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволяют не только противостоять беспилотникам, но и в отдельных случаях сохранять перехваченные машины в неповрежденном состоянии для дальнейшего изучения.

Михаил Ходаренок