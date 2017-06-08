Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ПРО США еще недостаточно надежна

09.06.2017 Военный паритет 311 0
0
Понравилась новость?
 0
GBI
Финальная сборка перехватчика противоракеты большой дальности GBI на заводе компании Boeing
Источник: Boeing

После успешного испытания 30 мая противоракеты с перехватом МБР министерство обороны США пересматривает свои оценки по формированию системы ПРО, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (7 июня).

Отмечается, что система ПРО GMD (Ground-based Midcourse Defense) континентальной части США продемонстрировала способность защитить страну от одиночных пусков БР средней дальности и МБР с "простыми системами помех", то есть парировать угрозы от МБР, которые могут появиться на вооружении Северной Кореи.

Ранее на испытаниях эта система сумела перехватить лишь 9 из 17 целей (начиная с 1999 года). Значительная часть выявленных проблем была успешно решена в течение последних 6-7 лет, однако отмечается, что вся эта система пока не обладает достаточной степенью надежности на случай реального ракетного нападения. Континентальная часть США находится на расстоянии около 9000 км (5500 миль) от Северной Кореи, МБР как класс стратегического оружия имеют дальность стрельбы начиная от 5500 км (3400 миль) до 10000 км и более.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы