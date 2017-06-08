ПРО США еще недостаточно надежна



Финальная сборка перехватчика противоракеты большой дальности GBI на заводе компании Boeing

Источник: Boeing Финальная сборка перехватчика противоракеты большой дальности GBI на заводе компании BoeingИсточник: Boeing

После успешного испытания 30 мая противоракеты с перехватом МБР министерство обороны США пересматривает свои оценки по формированию системы ПРО, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (7 июня).

Отмечается, что система ПРО GMD (Ground-based Midcourse Defense) континентальной части США продемонстрировала способность защитить страну от одиночных пусков БР средней дальности и МБР с "простыми системами помех", то есть парировать угрозы от МБР, которые могут появиться на вооружении Северной Кореи.

Ранее на испытаниях эта система сумела перехватить лишь 9 из 17 целей (начиная с 1999 года). Значительная часть выявленных проблем была успешно решена в течение последних 6-7 лет, однако отмечается, что вся эта система пока не обладает достаточной степенью надежности на случай реального ракетного нападения. Континентальная часть США находится на расстоянии около 9000 км (5500 миль) от Северной Кореи, МБР как класс стратегического оружия имеют дальность стрельбы начиная от 5500 км (3400 миль) до 10000 км и более.