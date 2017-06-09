Американская артиллерия для сдерживания России
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Пуск ракет из РСЗО MLRS
Источник: Sgt. Charles Butler
В течение нескольких лет армия США намерена развернуть в Европе мощный арсенал артиллерии большой дальности, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (7 июня). При реализации этого плана американская артиллерия превзойдет по мощи боевой потенциал британской и немецкой артиллерии.
Как отметил представитель армии США, предусматривается развертывание двух батальонов колесных РСЗО HIMARS, двух батальонов гусеничных РСЗО MLRS и четырех батальонов 155 мм САУ Paladin. В каждом батальоне реактивной артиллерии насчитывается 24 ПУ, батальоне САУ - 18. Для сравнения, вся британская армия имеет на вооружении около 90 САУ AS-90 и 34 ПУ РСЗО MLRS, немецкая - 101 САУ PzH 2000 и 38 ПУ РСЗО MLRS/MARS II. К американской артиллерийской группировке могут быть добавлены два полка буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм.
На 2018 финансовый год для оснащения частей армии США в Европе предусмотрено приобретение большого количества высокоточных боеприпасов, в том числе 1749 наборов наведения для обычных артиллерийских снарядов, 220 снарядов Excalibur (все калибра 155 мм). Дальность стрельбы этого оружия составляет 40 км.
Ведутся работы по модернизации 160 ПУ РСЗО М270А0 до уровня М270А2, дальность стрельбы ракет GMLRS вырастет до 150 км, будет увеличена дальность стрельбы 155 мм ствольных систем.
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08.06.2017
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штурм
2749
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№1
09.06.2017 21:32
Давно понятно что для каждой общевойсковой армии ( которых скоро будет 12) кроме бригады ОТРК ИСКАНДЕР нужно в обязательном порядке закупить бригаду РСЗО Торнадо-С с дальностью стрельбы 200 и более км.
Искандеры закупают с единственным боекомплектом в 2 ракеты, что просто преступно для обороноспособности страны, потратить огромные бюджетные миллиарды и получить один единственный залп ОТРК.
Поэтому на вооружении должны стоять комплексы РСЗО которые способны накрыть все базы , транспортные узлы и передовые части противника на глубину 200-300 км.
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