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Т-50 получит стелс-контейнеры для внешних подвесок

09.06.2017 Военный паритет 1534 0
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Т-50
Взлет Т-50 с внешними подвесками - УР Р-73 и ПКР Х-31
Источник: фото bastion-karpenko.ru

Разработка истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА в России выходит на новый уровень, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thediplomat.com (7 июня).

Общее количество испытательных полетов неизвестно, вероятно, их выполнено "несколько сотен", полагает журналист Франц-Стефан Гади (Franz-Stefan Gady). По словам неназванного российского авиационного специалиста, самолет до сих пор летает на модернизированных двигателях семейства Су-27. ТРДДФ АЛ-41Ф1 также установлены на Су-35С (Flanker-E).

Новый двигатель находится на стадии разработки, ожидается, что он будет готов к 2020 году. Тот же авиационный эксперт полагает, что крейсерская скорость Т-50 с новыми двигателями составит 1,6М (около 1200 миль в час) в зависимости от высоты полета.

Самолет имеет два больших внутренних отсека оружия в центральной части фюзеляжа и два небольших в корневой части крыла. Т-50 может быть носителем ядерного оружия (КР "Брамос" со спецБЧ), также нести ПКР, в частности, Х-35УЭ, которую называют "гарпунской" за внешнее сходство с американской ракетой (Harpoonski). Эта дозвуковая ракета имеет большие размеры и потому не способна помещаться во внутреннем отсеке, как и "Брамос", и поэтому будет подвешиваться на подкрыльевые пилоны, сообщает источник. Ожидается, что для Т-50 будут созданы специальные стелс-контейнеры для этих ракет, которые будут обеспечивать малозаметность в конфигурации с внешними подвесками.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Россия
США
Продукция
Harpoon ПКР
PJ-10 Brahmos
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Су-35С
Х-35
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО

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