Минобороны РФ: модернизированный Ту-160 позволит восстановить ресурс дальней авиации



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости" Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости"

Возобновление серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиазаводе позволит повысить боевой потенциал российской дальней авиации, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов в Казани.

"Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно", — заявил замминистра обороны.

Казанский авиазавод провел первую промышленную сварку первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2. "Сегодня знаменательный для завода день — осуществляется первая промышленная, или боевая, сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов — комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена", — сказал Борисов.

Он подтвердил ранее заявленные сроки: вылет первого самолета намечен на 2018 год, а начало серийного производства — на 2021 год. "Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая в достаточно короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков, восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2", — добавил Борисов.

По его словам, нынешние характеристики оборудования завода даже превышают те, которые были при серийном производстве самолёта в 1980-х годах.