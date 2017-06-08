Перспективный авиационный комплекс дальней авиации будет незаметным и хорошо вооруженным
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Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России, выполнившего пуск крылатых ракет над Средиземным морем по объектам ИГ в Сирии.
Источник: Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ
ЦАМТО, 8 июня. Разрабатываемый стратегический ракетоносец будущего – перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) – должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы, заявил замминистра обороны России Юрий Борисов при посещении Казанского авиазавода.
"Он должен как можно дольше барражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться практически с любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъемность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. А требования, скажем, к скорости полета уже не так актуальны при наличии новых характеристик у авиационных средств поражения", – сказал Юрий Борисов.
По его словам, время не стоит на месте, требования к самолетам дальней авиации меняются, растут характеристики авиационных средств поражения.
"Скорость и дальность стрельбы ракет растут, на подходе гиперзвук, поэтому мы не выдвигаем уже к самолетам перспективного облика дальней авиации таких серьезных требований к его летно-техническим характеристикам", – сообщил замглавы военного ведомства.
Как отметил Юрий Борисов, ПАК ДА идет следом за восстановлением Ту-160 в новом облике. При этом перед промышленностью поставлено требование повторного использования оборудования и технологических подходов, чтобы два раза не платить за подготовку производства и разработку.
"Бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы планируем на Ту-160М2, максимально должно перекочевать на ПАК ДА. Естественно корпус самолета и двигатели будут другие, но там, где можно унифицировать и сэкономить на подготовке, мы будем делать это с целью удешевления этих проектов", – цитирует замминистра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.06.2017
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