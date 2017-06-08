Евгений Куйвашев и Александр Потапов обсудили проведение Дня танкиста
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Танки Т-34-85
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 8 июня. День танкиста в Свердловской области в этом году войдет в перечень мероприятий, приуроченных к 75-летию Сталинградской битвы. Подготовку к проведению намеченных мероприятий глава региона Евгений Куйвашев обсудил 7 июня на встрече с гендиректором НПК "Уралвагонзавод" Александром Потаповым.
Центральной площадкой для праздничных мероприятий станет полигон "Старатель" под Нижним Тагилом. Напомним, Евгений Куйвашев поставил задачу по развитию и эффективному использованию инфраструктуры полигона "Старатель", а проводимые здесь мероприятия должны быть включены во все выставочные и событийные туристические календари. Правительству области уже поручено продумать комплекс мер по повышению доступности для населения мероприятий, проводимых на полигоне.
Проведение Дня танкиста в 2017 году именно на этой площадке придаст существенный импульс развитию территорий, повышению ее туристического потенциала, формированию позитивного имиджа региона.
"В этом году праздник вписывается в перечень мероприятий, приуроченных к 75-летию Сталинградской битвы. Всем хорошо известно, что танки наши участвовали в этой битве и внесли вклад в победу. Важно и то, что принято решение о ежегодном проведении Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Это праздник, который касается не только Нижнего Тагила или Свердловской области, но и всей России. Кроме того, он широко известен как в нашей стране, так и за рубежом, например, в Белоруссии. Уверен, что в этом году День танкиста будет грандиозным и серьезным событием как для жителей города, так и для всего Среднего Урала. Мы планируем пригласить к нам большое количество гостей, в том числе, иностранных. Думаю, что все, кто посетит этот праздник, останутся довольны", – сказал Александр Потапов.
Кроме того, гендиректор УВЗ также доложил главе региона о стабильной работе предприятия и о том, что в преддверии Дня России сотрудникам завода, как и было обещано, выплачена тринадцатая зарплата, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.
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08.06.2017
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