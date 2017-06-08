Барк "Крузенштерн" примет участие в международной регате The Tall Ships Race 2017



Парусник "Крузенштерн"

Источник: http://x-true.info Парусник "Крузенштерн"Источник: http://x-true.info

Четырехматчевый парусник - многократный участник гонок под эгидой Международной ассоциации учебных парусных судов Sail Training International

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Российский четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" примет участие в международной регате больших парусных судов The Tall Ships Race 2017, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей это учебное судно, Ирина Образцова.

"Участие "Крузенштерна" в регате парусных судов The Tall Ships Race 2017 станет для экипажа и 120 курсантов морских заведений Калининграда и Керчи ярким и незабываемым событием второго в навигации 2017 года рейса, в который легендарный красавец-парусник отправится от "своего" 18-го причала Калининградского морского рыбного порта 14 июня", - сказала Образцова.

Она отметила, что "Крузенштерн" - многократный участник этих гонок под эгидой Международной ассоциации учебных парусных судов Sail Training International (STI), организуемых с 1956 года. В этом году маршрут регаты пройдет от шведского Хальмстада, где 30 июня будет дан старт первому этапу гонки, до финской Котки. Затем суда проследуют в Турку, откуда направятся в литовскую Клайпеду и далее - в польский Щецин, где рейс завершится 8 августа.

Планируется, что участниками состязаний на морских просторах Балтики станут более 120 парусников и яхт разных классов со всего мира, а их совместный "экипаж" составит около 3 тыс. человек. В пяти портах, принимающих парусники, ожидаются около 3 млн гостей.

Курсанты Керченского государственного морского технологического университета уже находятся на борту "Крузенштерн", который 4 июня возвратился в Калининград из своего первого рейса этого года. А их коллеги из БГА и морского колледжа, а также студенты Калининградского государственного технического университета заселятся на судно 9 июня. "Времени на раскачку перед стартом The Tall Ships Race 2017 у них не остается, поэтому с первых часов пребывания на борту барка предстоит включиться в курс практического освоения устройства судна и такелажа, чтобы достойно представить Россию в регате", - отметила Образцова.

По ее словам, своего рода продолжением регаты станет для "Крузенштерна" морской фестиваль Ганза-Сейл в немецком Ростоке, куда российский парусник традиционно приглашен "погостить" с 10 по 13 августа. Этот морской праздник призван содействовать международному взаимопониманию между странами Балтийского региона. Образцова уточнила, что завершится летний рейс "Крузенштерна" в Калининграде 18 августа.

О барке

"Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, российское учебное парусное судно, одно из самых больших в мире. Построено в 1926 году на верфи Дж. Текленборга возле Бремерхафена (Германия), при спуске названо "Падуя". В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна.

Судно совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, неоднократно становилось победителем и призером международных парусных регат и гонок. За девять десятилетий барк прошел 1,3 млн морских миль. В июне 1967 года парусник, входивший до этого в состав экспедиционного отряда Военно-морского флота СССР, вышел в свой первый рейс под вымпелом флота рыбной промышленности страны, ныне - Росрыболовства.