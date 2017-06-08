Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 93 и 94 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

Федеральный закон дополняется пунктом 50, которым предусматривается возможность осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг у единственного исполнителя в случае необходимости выполнения различных видов воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных), говорится в справке Государственно-правового управления.

Порядок осуществления таких закупок устанавливается правительством РФ. Этот вид закупок возможно осуществить при возникновении угрозы военной безопасности РФ и (или) для обеспечения участия вооруженных сил Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности за пределами РФ в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ.

Внесенные федеральным законом изменения позволят значительно сократить сроки выполнения воинских перевозок в указанных случаях, отмечается в справке.