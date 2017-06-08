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Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках

08.06.2017 RNS 638 1
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 93 и 94 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

Федеральный закон дополняется пунктом 50, которым предусматривается возможность осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг у единственного исполнителя в случае необходимости выполнения различных видов воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных), говорится в справке Государственно-правового управления.

Порядок осуществления таких закупок устанавливается правительством РФ. Этот вид закупок возможно осуществить при возникновении угрозы военной безопасности РФ и (или) для обеспечения участия вооруженных сил Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности за пределами РФ в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ.

Внесенные федеральным законом изменения позволят значительно сократить сроки выполнения воинских перевозок в указанных случаях, отмечается в справке.
07.06.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Воин3Dдоп
574
№1
08.06.2017 11:44
https://lenta.ru/news/2017/06/08/il76/ Контракт стоимостью 140 миллиардов рублей на поставку для Минобороны 39 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А будет перезаключен по причине неверного расчета цены, из-за которого производитель терпит убытки. Об этом в четверг, 8 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме. На данный момент по просьбе промышленников рассматривается вопрос об увеличении контрактной цены за машину с 3,6 до 5 миллиардов рублей. Это, как уверяют источники издания, позволит вывести контракт на точку безубыточности. Однако военные не намерены увеличивать общие расходы по сделке, а согласны только на пропорциональное сокращение числа заказанных самолетов.
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