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Пентагон уверен, что Китай занимается кибератаками по всему миру

08.06.2017 РИА Новости 168 0
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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Китай осуществляет кибератаки по всему миру, в том числе и на компьютеры правительства США, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу о военном потенциале Китая.

"Компьютерные системы по всему миру, в том числе и системы, принадлежащие правительству США, в 2016 году продолжали подвергаться вторжениям из Китая. Данные вторжения направлены на оценку сетей и получение информации. Китай использует свой потенциал в киберсфере для сбора разведывательной информации о дипломатическом, экономическом и военно-промышленном секторах США", - говорится в докладе.

Полученная информация может быть использована для индустрии высоких технологий КНР, военной модернизации и оценки намерений американской элиты, считает Пентагон. Кроме того, этим путем китайские военные могут получить информацию об оборонной инфраструктуре, логистике и военном потенциале США, пишут авторы доклада. Конкретных свидетельств в пользу своих обвинений они не приводят.

США неоднократно называли Китай одной из главных киберугроз. Еще в ноябре 2011 года управление национальной контрразведки в докладе конгрессу сообщало, что хакеры наиболее активно пытаются проникнуть на серверы, где хранится экономическая и оборонная информация. Китай неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском интернете.
07.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

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